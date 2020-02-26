Ông bố ru con ngủ nhưng ngáy còn to hơn con, biểu cảm 'hạn hán lời' của đứa trẻ khiến dân mạng cười ngất

Được giao nhiệm vụ trông con nhưng ông bố lại ngủ ngáy rất to khiến đứa trẻ không ngủ nổi. Người mẹ bước vào phòng nhìn thấy biểu cảm bất lực của con liền cười sặc sụa.

Ngủ ngáy là thói quen không tốt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, tăng nguy cơ chứng ngừng thở khi ngủ lúc lớn tuổi. Âm thanh khi ngủ ngáy cũng gây nhiều phiền toái cho người xung quanh.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ bức ảnh ông bố ngủ ngáy khi dỗ con ngủ khiến ai nấy không thể nhịn cười. Theo Sina, ông bố trẻ được nghỉ làm nên đang nằm trên giường thư giãn. Cô vợ phải nấu ăn liền đặt con kế bên chồng và nhờ chồng dỗ con ngủ.

Không biết có phải do thời tiết dễ chịu quá hay không mà ông bố ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một lúc sau, cô vợ vào phòng kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng không thể nhịn cười.

Ông bố trẻ ngủ ngáy khò khò, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Đứa bé vì tiếng ngáy của bố nên không ngủ nổi, chỉ biết nhìn mẹ với ánh mắt bất lực cầu cứu.

Ông bố ngủ ngáy khò khò chẳng để ý gì đến xung quanh - Ảnh: Sina

Em bé tỏ vẻ bất lực, nhìn mẹ cầu cứu khiến ai nấy không thể nhịn cười - Ảnh: Sina

Bức ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều thương cảm cho em bé vì có ông bố ngủ ngáy ồn ào, đồng thời cười ngất với biểu cảm "hạn hán lời" siêu dễ thương của em.

"Cười chết mất thôi, đáng yêu dễ sợ luôn á"; "Mình cũng có lão chồng ngủ ngáy nên rất đồng cảm với em bé"; "Mặt như kiểu 'mẹ ơi cứu con với', dễ thương kinh khủng"; "Đề nghị mẹ cho ngủ riêng thôi chứ ồn thế này ai mà chịu nổi"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-bo-ru-con-ngu-nhung-ngay-con-to-hon-con-bieu-cam-han-han-loi-cua-dua-tre-khien-dan-mang-cuoi-ngat-351991.html