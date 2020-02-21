Trốn con vào phòng chơi điện thoại, 10 phút sau ông bố phát hiện cảnh tượng không thể thảm hơn

Thế giới 21/02/2020 16:01

Ông bố trẻ chia sẻ câu chuyện hài hước về hai đứa con nghịch ngợm khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Mới đây, người đàn ông Malaysia tên Ariff Ermizie đã đăng tải câu chuyện hài hước về hai con nhỏ của mình lên MXH khiến cộng đồng mạng được phen cười lăn cười bò.

Anh Ariff cho biết, hôm 7/2 vừa qua, anh ở nhà trông 2 con cho vợ đi công tác 2 ngày. Ông bố trẻ để hai con chơi ở phòng khách, còn mình thì trốn vào phòng ngủ chơi điện thoại. Khoảng 10 phút sau, Ariff bỗng có dự cảm không lành khi thấy căn nhà đột nhiên yên lặng.

Ông bố ra ngoài kiểm tra và sốc trước tình cảnh trước mắt. Toàn bộ ghế sofa đã bị sữa bột phủ trắng xóa. Sau khi "điều tra", anh Ariff phát hiện con trai lớn 5 tuổi đã bắc ghế lấy hộp sữa bột mà anh đã cất trên cao. Sau đó, hai đứa trẻ nghịch ngợm đổ sữa bột ra ghế sofa, bồn rửa mặt, thảm để... chơi.

tre con nghich ngom 1

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Câu chuyện hài hước khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: FB

Dù hai con đã gây ra mớ hỗn độn khủng khiếp nhưng anh Ariff không hề tức giận hay quát mắng con. 

"Tôi không tức giận vì các con còn nhỏ. Thay vào đó, tôi thấy rất buồn cười. Tôi đã gửi video cho vợ. Cô ấy cũng cười ngất", anh Ariff chia sẻ.

Tuy đã giặt vỏ ghế và hút bụi nhưng sữa bột vẫn còn rất nhiều trong đệm. Anh Criff "bất lực" nên đành cầu cứu cư dân mạng. Nhờ vậy, mọi người lại được dịp thả "haha", chẳng khác gì xát muối vào lòng ông bố trẻ. 

"Kiểu này đành phải giao cho dịch vụ chuyên giặt ghế sofa thôi"; "Không bao giờ dám cho con chơi một mình"; "Để bọn trẻ một mình trong 10 phút là hơi lâu"; "10 phút chơi điện thoại, cái giá phải trả quá đắt luôn ha"; "Chuyện trẻ con nghịch ngợm cũng thường thôi mà"..., dân mạng bình luận. 

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Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh em bé bắt chước y chang dáng đi của bà khiến người xem cười ngất.

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Từ khóa:   trẻ nghịch ngợm Malaysia câu chuyện gây bão

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