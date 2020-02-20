Góc khởi nghiệp: Thanh niên kiếm 268 triệu giữa đại dịch Covid-19 nhờ livestream... đi ngủ

Chính nam thanh niên cũng hoang mang tột độ, không hiểu sao livestream đi ngủ của mình trở thành trào lưu gây sốt.

Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính phủ Trung Quốc đã khuyến cáo người dân tự cách ly ở nhà, không tụ tập chỗ đông người để giảm nguy cơ lây lan virus.

Nhiều nhà máy, công ty, trường học cũng tạm dừng hoạt động nhằm khống chế dịch bệnh. Tuy nhiên, lĩnh vực livestream trên các nền tảng xã hội lại phát triển mạnh mẽ. Có rất nhiều cách để kiếm tiền nhờ livestream như bán quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn hay thậm chí chỉ ngồi một chỗ "làm trò con bò" cũng dễ dàng nổi tiếng.

Theo QQ News, ngày 10/2 vừa qua, tài khoản "Viên Tam của nhà ai" buồn chán do phải cách ly trong nhà lâu ngày đã quyết định livestream đi ngủ, chỉ để thử xem mình có ngủ ngáy hay không.

Kết quả sau khi thức dậy, Viên Tam phát hiện có tới 18,5 triệu người đang xem anh ngủ. Thậm chí "các fan" còn tặng cho anh khoản tiền thưởng ảo trị giá 76.800 nhân dân tệ (khoảng 268 triệu đồng).

Chính nam thanh niên cũng không hiểu tại sao livestream đi ngủ của mình lại gây sốt đến vậy - Ảnh: QQ News

Sau đó, những người xem Viên Tam ngủ nằng nặc đòi anh tiếp tục livestream đi ngủ lúc 5 giờ chiều. Số người hâm mộ của chàng diễn viên bất đắc dĩ này cũng tăng từ 37.000 người theo dõi lên 838.000 người.

Trong một lần livestream mới đây, "Thần ngủ" Viên Tam chỉ ngồi ôm chăn, ăn vặt, uống sữa và cày phim. Hầu hết thời gian đều quay lưng với ống kính nhưng số người hâm mộ vẫn tăng mạnh. Trong phần bình luận, mọi người liên tục thúc giục: "Khi nào anh đi ngủ vậy", "Sao vẫn chưa đi ngủ?"...

Nhờ Viên Tam khởi nghiệp thành công nên livestream đi ngủ trở thành trào lưu gây sốt nhất trên mạng xã hội Douyin. Số livestream đi ngủ đã đạt 310 triệu lần với 27.000 video. Bên cạnh đó, một số dân mạng cho rằng trào lưu này thật ngớ ngẩn và không hiểu sao nó lại gây sốt đến thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-khoi-nghiep-thanh-nien-kiem-268-trieu-giua-dai-dich-covid-19-nho-livestream-di-ngu-351475.html