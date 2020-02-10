Clip hài hước: Bố mẹ làm gì khi ở nhà trông con giữa dịch virus corona

Thế giới 10/02/2020 11:51

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bố mẹ bày trò khi ở nhà trông con giữa dịch bệnh khiến người xem cười ngất.

Để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona, hầu hết người dân Trung Quốc đều hạn chế ra đường, tránh đến những nơi đông người, dành thời gian ở nhà cho an toàn. Nhiều nhà máy, công ty, trường học cũng tạm dừng hoạt động nhằm khống chế dịch bệnh.

Mặt tích cực của việc này chính là cha mẹ và con cái có thể ở bên nhau nhiều hơn, dành nhiều thời gian chơi đùa, chia sẻ, điều mà những lúc bình thường khó có thể xảy ra.  

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bố mẹ bày trò khi ở nhà trông con khiến người xem thích thú. 

Mở đầu đoạn clip là cảnh hai bố con đang làm trò ảo thuật. Ông bố trùm chăn kín từ cổ đến chân, còn cô con gái thì đứng trên ghế "làm phép", chỉ vài chuyển động tay là có thể làm ông bố nâng lên hạ xuống vô cùng thần kỳ. 

Màn diễn trông vô cùng chuyên nghiệp cho đến khi mẹ đứa bé tiến đến giật chiếc chăn ra. Cú "plot twist" hài hước khiến người xem té ngửa. 

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Màn diễn ảo thuật hết sức chuyên nghiệp của hai bố con - Ảnh cắt từ clip
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Bà mẹ vạch trần sự thật - Ảnh cắt từ clip

Một gia đình khác thì chơi trò ném vòng để giành phần thưởng. Ông bố gom hết đồ chơi của con bày ra sàn, sau đó cho con ném vòng vào đồ chơi, ném trúng món nào thì sẽ nhận được món đó. 

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Ông bố bày ra trò ném vòng trúng thưởng để chơi với con - Ảnh cắt từ clip

Clip gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận ủng hộ: "Mặt tích cực của dịch bệnh đây sao"; "Dễ thương ghê"; "Với tình hình này thì đừng đi đâu hết ở nhà bày trò chơi thế này cho vui đi"; "Bố mẹ nào đang 'bí' thì có thể học hỏi nè"; "Mấy nay tụi nhỏ được nghỉ học, thành ra mình cũng phải bày trò suốt. Nào làm heo, làm hề, làm ngựa..., mệt xỉu luôn!"...

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