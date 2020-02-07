Loạt ảnh bố ngủ cùng 3 'vịt giời' gây bão mạng, tư thế ngủ của các bé mới gây chú ý

Phát hiện 3 con gái ngủ cùng bố trong tư thế quá hài hước, bà mẹ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Loạt ảnh hài hước gây bão mạng và nhận được hàng ngàn chia sẻ, bình luận.

Đối với con cái, vai trò của người cha thể hiện muộn hơn bởi ba năm đầu tiên của cuộc đời đứa trẻ hầu hết đều phụ thuộc nhiều vào người mẹ. Tuy nhiên không vì thế mà mối quan hệ cha con kém sâu sắc hơn.

Trong gia đình, nếu mẹ tượng trưng cho tình yêu thương thì cha lại đại diện cho kỷ luật. Tuy đôi lúc cha hơi nghiêm khắc nhưng vẫn luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc phát hiện chồng ngủ trưa cùng 3 con gái nên đã quyết định chụp ảnh lại. Điểm đặc biệt chính là tư thế nằm ngủ siêu bá đạo của các bé khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Tư thế ngủ của 3 bé gái khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Sina

Ông bố 'chịu đựng' khi bị con gái gác chân lên mặt - Ảnh: Sina

Cả 3 bé gái nằm ngủ theo đủ những tư thế ngang dọc khác nhau. Chỉ khổ ông bố, bị con nằm đè lên người, gác cả chân lên mặt mà vẫn phải im lặng chịu trận. Không muốn đứng ngoài cuộc, bà mẹ quyết định vào nằm cùng và cũng không quên tạo dáng lầy lội.

Bà mẹ cũng tranh thủ vào góp vui - Ảnh: Sina

Loạt ảnh hài hước gây bão mạng và nhận được hàng ngàn chia sẻ, bình luận: "Dễ thương quá! Nhà tui cũng có 3 'vịt giời' thế này. Chúng nó mà chí chóe là nhức đầu phải biết. Nhưng chỉ cần không nhìn thấy nửa ngày là nhớ kinh khủng rồi"; "Bố đẹp trai nhất nhà, không ai giành được danh hiệu này luôn"; "Cưng xỉu luôn. Mình cũng thích sinh con gái"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-bo-ngu-cung-3-vit-gioi-gay-bao-mang-tu-the-ngu-cua-cac-be-moi-gay-chu-y-350343.html