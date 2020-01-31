Cười không nhặt được mồm clip bố trông con siêu lầy khiến mẹ 'giận tím người'

Thế giới 31/01/2020 07:00

Dân mạng được phen cười rụng rốn khi xem clip hài hước bố trông con siêu lầy dưới đây.

Trong khi các bà mẹ thường ôm ấp, vỗ về con thì các ông bố lại là cao thủ trong việc bày trò. Bố thường cho con leo trèo, ôm đầu, ôm cổ và bế bổng khiến đứa trẻ cảm thấy phấn khích. Cách sáng tạo trong trò chơi của bố sẽ góp phần rèn luyện khả năng tư duy của đứa trẻ.

Mới đây một bà mẹ trẻ đăng clip hài hước ghi lại cảnh chồng chị trông con lên mạng xã hội khiến người xem không thể nhịn cười.

Người mẹ cho biết hai bố con đang xem phim hoạt hình trên máy tính bảng. Sau đó người bố đột ngột xuất hiện trước mặt đứa trẻ với khuôn mặt trắng bệch khiến cậu bé bị giật mình, sợ hãi mếu máo muốn khóc. Có lẽ ông bố nhân lúc con không để ý đã quay mặt đi để vẽ gương mặt này. Người mẹ chứng kiến màn bố trông con bá đạo này cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

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Clip hài hước bố trông con gây bão mạng - Ảnh cắt từ clip

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Cậu bé khóc thét với màn đùa dai của bố - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn chia sẻ cùng bình luận. 

"Bố quá đáng lắm luôn á"; "Thương em ghê nhưng xem clip thì không nhịn được cười"; "Nhìn con khóc thương thế, bố kỳ quá đi mất"; "Haha cười xỉu luôn trời"; "Bố chăm con nhiều thì gia đình mới hạnh phúc được"..., dân mạng bình luận.

Cười không nhặt được mồm clip bố trông con siêu lầy khiến mẹ 'giận tím người' - Ảnh 5

Cười không nhặt được mồm clip bố trông con siêu lầy khiến mẹ 'giận tím người' - Ảnh 6
Khổ thân em vì có ông bố quá sức bá đạo - Ảnh: Weibo

Trước đó dân mạng được phen cười rụng rốn khi chứng kiến cảnh bố trông con bằng cách siêu lầy lội. Bé trai bị bao vây bởi 4 chú khủng long đồ chơi do bố sắp xếp. "Tứ đại hộ pháp" khiến đứa trẻ khóc hết nước mắt, còn mẹ thì dở khóc dở cười về ông chồng lười chăm con nhưng giỏi bày trò. Còn ông bố thì vẫn chắc mẩm mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vợ giao, bản thân vẫn yên tâm chơi game, xem tivi và con yêu không thể chạy đâu xa khỏi tầm mắt của mình. 

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