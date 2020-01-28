Con lười tập đi, bố nghĩ ra cách dụ dỗ siêu bá đạo khiến mẹ dở khóc dở cười

Thế giới 28/01/2020 11:51

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh ông bố rèn con tập đi gây sốt mạng xã hội xứ Trung.

Những bước chân đầu đời của con luôn là niềm hạnh phúc vô giá với cha mẹ. Tuy nhiên, giai đoạn này cũng nảy sinh không ít những vấn đề đau đầu. Điển hình như việc trẻ lười tập đi, chỉ chăm chăm muốn cha mẹ bế ẵm.

Mới đây, một ông bố Trung Quốc khi được vợ giao cho trông con đã nghĩ ra sáng kiến có 1-0-2 khi đứa con nhỏ của mình không chịu tự đi mà cứ đòi bế.

Em bé mặc một bộ quần áo hình khủng long rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Chi tiết chiếm spotlight là cây gậy nhỏ, dài được cố định trên mũ đội đầu của bé, một quả dâu tây được cột vào đầu gậy phía trước mặt bé.

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Em bé bị quả dâu tây hấp dẫn nên không ngừng tiến lên phía trước - Ảnh: Weibo

Em bé đã chú ý đến quả dâu tây và muốn đưa tay tóm lấy nó. Tuy nhiên cánh tay của bé quá ngắn nên không thể với tới được, bé phải ngồi xuống chậm rãi di chuyển đến mục tiêu của mình.

Tuy nhiên dù có cố gắng thế nào thì em bé chẳng thể chạm được vào quả dâu tây. Người mẹ sau khi nhìn thấy chắc cũng đành "hạn hán lời", không biết nên khen chồng thông minh hay trách chồng lười bế con.

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Thế nhưng dù tiến bao nhiêu bước thì cũng chẳng thể chạm vào quả dâu tây - Ảnh: Weibo

Hình ảnh hài hước gây bão mạng và nhận được không ít bình luận lầy lội: "Khổ thân quá! Trứng làm sao khôn hơn vịt được hả con"; "Thấy thương chưa kìa"; "Em bé nhìn cưng quá"; "Tôi cũng phải học hỏi sáng kiến này mới được. Thằng con ở nhà cũng sắp đến tuổi tập đi rồi";...

Cha mẹ cần lưu ý trong việc rèn con tập đi. Nếu trẻ thật sự mệt mỏi thì không nên ép buộc vì thể chất của bé vẫn còn rất yếu, không thể hoạt động quá lâu. 

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