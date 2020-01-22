Con trai đột nhiên mất tích bí ẩn, một tuần sau bố tìm thấy ở nơi bất ngờ

Thế giới 22/01/2020 15:00

Ông bố tìm cậu con trai mất tích khắp nơi nhưng không có tung tích. Một tuần sau, cậu bé được phát hiện ở nơi không ai ngờ tới.

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngày 12/1 vừa qua, anh Liu từ công trường xây dựng về nhà thì không thấy con trai 10 tuổi đâu. Hàng ngày vào giờ đó, bé trai đã đi học về và chỉ chơi xung quanh nhà.

Lo sợ con trai mất tích, ông bố huy động người thân, hàng xóm giúp đỡ tìm kiếm cậu con trai. Người cha đã đến tất cả những nơi con trai mình thường lui tới nhưng không có ai nhìn thấy cậu bé.

Không còn cách nào khác, anh Liu báo cảnh sát. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, đăng tin lên mạng xã hội để kêu gọi thêm nhiều người giúp đỡ.

Tuy nhiên suốt vài ngày sau, con trai anh Liu vẫn không có tung tích gì. Mọi người suy đoán cậu bé đã bị bắt cóc, mải chơi quên đường về nhà hoặc tranh cãi với bố mẹ nên đang trốn ở đâu đó. 

Đến tận 7 ngày sau, con trai anh Liu được tìm thấy trong nhà của một người bạn. Thường ngày cậu bé 10 tuổi cũng hay tới nhà bạn chơi.

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Bé trai trốn trong nhà bạn suốt 1 tuần để được chơi điện thoại thoải mái - Ảnh: Sohu

Thời gian này, gia đình người bạn đã về quê ăn Tết nên không ai biết con trai anh Liu ở đây. Cậu bé ở trong nhà chơi game trên điện thoại, sống nhờ nước uống và thức ăn vặt có sẵn trong nhà người bạn. Mãi tới khi không còn đồ ăn nữa, cậu bé mới kêu cứu đòi ra ngoài.

Khi được hỏi về lý do trốn trong nhà bạn suốt 1 tuần, cậu bé 10 tuổi trả lời rằng do bình thường bố không cho chơi điện thoại. Cậu bé quyết định trốn không về nhà để được chơi game thoải mái. May mắn thay khi được tìm thấy, cậu bé vẫn khỏe mạnh, không gặp thương tích gì.

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Từ khóa:   sự việc hy hữu Trung Quốc bắt cóc trẻ em

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