Cặp đôi Trung Quốc sinh con tóc vàng mắt xanh như Tây, mẹ chồng lén đi kiểm tra ADN rồi bật khóc

Thế giới 20/01/2020 11:54

Câu chuyện cha mẹ và con cái không giống nhau ở Trung Quốc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong cuộc sống từng xảy ra rất nhiều trường hợp ngoại hình của cha mẹ và con cái không giống nhau. Khoa học giải thích rằng hệ gen của một người không chỉ phụ thuộc vào cha mẹ mà còn ảnh hưởng từ các đời trước và các vấn đề khác. 

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, cặp đôi người Trung Quốc cho biêt đã sinh con gái có mái tóc vàng. Điều này đã gây sóng gió lớn vì tất cả họ hàng của cặp đôi đều không ai có gốc Âu. Chính đôi vợ chồng cũng không hiểu sao mình lại sinh ra con gái mắt xanh, tóc vàng.

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Cặp vợ chồng Trung Quốc sinh con mắt xanh, tóc vàng - Ảnh: Sina

Khi mới sinh, mẹ của bé gái tưởng bệnh viện đã giao nhầm con. Đến khi y tá xác nhận chắc chắn thì cô mới yên lòng. Tuy nhiên, hàng xóm liên tục dị nghị khiến bà nội đứa trẻ cũng nghi ngờ đây không phải nòi giống nhà mình.

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Khi lớn lên, bé gái đã có nhiều nét giống bố mẹ nhưng đặc điểm tóc vàng, mắt xanh thì không thay đổi - Ảnh: Sina

Bà không dám hỏi thẳng con dâu vấn đề tế nhị này nên đã lén đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy đứa trẻ này thật sự là có cùng huyết thống với con trai và con dâu của bà. Lúc này, người bà bật khóc xúc động và thấy rất có lỗi vì đã nghi ngờ con dâu cùng cháu nội trong suốt thời gian qua.

Vài năm sau, đứa trẻ càng lớn càng giống bố mẹ, tuy nhiên đặc điểm tóc vàng mắt xanh thì vẫn không thay đổi.

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Bé gái xuất hiện trong chương trình truyền hình cùng bố mẹ - Ảnh: Sina

Dù vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích xác đáng cho vấn đề này nhưng các nhà khoa học tin rằng nó có liên quan đến những đột biến gen có sẵn trong người bố mẹ sau đó truyền sang con thì trở thành gen trội.

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Từ khóa:   chuyện hy hữu Trung Quốc di truyền

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