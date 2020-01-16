Thấy con trai nhắm mắt suốt ngày, bố mẹ đưa đi khám và bật cười khi nghe sự thật từ bác sĩ

Câu chuyện hài hước nhận được nhiều bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng Trung Quốc.

Chị Baomao (Hà Nam, Trung Quốc) gần 40 tuổi mới sinh con đầu lòng nên cả hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Lần đầu làm cha mẹ nên đôi vợ chồng vẫn còn bỡ ngỡ, để rồi dẫn đến sự việc hài hước sau đây.

Gia đình phát hiện bé trai hầu như không mở mắt. Chị Baomao nghĩ đứa trẻ ham ngủ nên mới nhắm mắt như vậy.

Cha mẹ lo lắng vì thấy con trai cứ nhắm mắt suốt ngày - Ảnh: Sina

Tuy nhiên, đến tận ngày từ 10 sau khi sinh, đứa trẻ vẫn nhắm mắt. Kể cả lúc ăn, lúc nằm hay khi bú mẹ cũng vậy. Sợ bé bị bệnh về mắt nên vợ chồng chị Baomao tức tốc đưa con đến bệnh viện khám.

Tuy nhiên kiểm tra đi kiểm tra lại, bác sĩ xác định bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh gì cả.

Nguyên nhân gia đình thấy bé trai nhắm mắt suốt là do mắt của cậu bé quá nhỏ. Sau khi quan sát kỹ, đôi vợ chồng phát hiện đúng là đứa bé đang mở mắt, nhưng vì đôi mắt quá nhỏ nên không ai nhận ra. Chị Baomao thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bật cười vì nhầm tưởng của mình.

Hóa ra là do mắt cậu bé quá nhỏ - Ảnh: Sina

Trên thực tế, trẻ sơ sinh vẫn chưa hoàn thiện các cơ quan trên cơ thể. Ngoại hình của trẻ sẽ thay đổi khi lớn lên.

Câu chuyện hài hước nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng: "Em bé dễ thương quá"; "Mắt híp đáng yêu ghê"; "Hồi nhỏ mắt mình cũng nhỏ xíu, lớn lên thành mắt hai mí rõ ràng luôn"...

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