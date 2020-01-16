Thấy con trai nhắm mắt suốt ngày, bố mẹ đưa đi khám và bật cười khi nghe sự thật từ bác sĩ

Thế giới 16/01/2020 18:39

Câu chuyện hài hước nhận được nhiều bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng Trung Quốc.

Chị Baomao (Hà Nam, Trung Quốc) gần 40 tuổi mới sinh con đầu lòng nên cả hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Lần đầu làm cha mẹ nên đôi vợ chồng vẫn còn bỡ ngỡ, để rồi dẫn đến sự việc hài hước sau đây. 

Gia đình phát hiện bé trai hầu như không mở mắt. Chị Baomao nghĩ đứa trẻ ham ngủ nên mới nhắm mắt như vậy. 

Thấy con trai nhắm mắt suốt ngày, bố mẹ đưa đi khám và bật cười khi nghe sự thật từ bác sĩ - Ảnh 1
Cha mẹ lo lắng vì thấy con trai cứ nhắm mắt suốt ngày - Ảnh: Sina

Tuy nhiên, đến tận ngày từ 10 sau khi sinh, đứa trẻ vẫn nhắm mắt. Kể cả lúc ăn, lúc nằm hay khi bú mẹ cũng vậy. Sợ bé bị bệnh về mắt nên vợ chồng chị Baomao tức tốc đưa con đến bệnh viện khám.

Tuy nhiên kiểm tra đi kiểm tra lại, bác sĩ xác định bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh gì cả.

Nguyên nhân gia đình thấy bé trai nhắm mắt suốt là do mắt của cậu bé quá nhỏ. Sau khi quan sát kỹ, đôi vợ chồng phát hiện đúng là đứa bé đang mở mắt, nhưng vì đôi mắt quá nhỏ nên không ai nhận ra. Chị Baomao thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bật cười vì nhầm tưởng của mình. 

Thấy con trai nhắm mắt suốt ngày, bố mẹ đưa đi khám và bật cười khi nghe sự thật từ bác sĩ - Ảnh 2
Hóa ra là do mắt cậu bé quá nhỏ - Ảnh: Sina

Trên thực tế, trẻ sơ sinh vẫn chưa hoàn thiện các cơ quan trên cơ thể. Ngoại hình của trẻ sẽ thay đổi khi lớn lên. 

Câu chuyện hài hước nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng: "Em bé dễ thương quá"; "Mắt híp đáng yêu ghê"; "Hồi nhỏ mắt mình cũng nhỏ xíu, lớn lên thành mắt hai mí rõ ràng luôn"...

Mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú: Dân mạng bình luận trái chiều

Mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú: Dân mạng bình luận trái chiều

Hình ảnh bà mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện hy hữu hình ảnh hài hước

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích