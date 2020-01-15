Mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú: Dân mạng bình luận trái chiều

Thế giới 15/01/2020 17:24

Hình ảnh bà mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú khiến dân mạng xôn xao. Sau khi hành động của mình nhận về nhiều ý kiến trái chiều, người phụ nữ đã lên tiếng phân trần. 

Theo The Sun, cô Raquel Reynold, một người mẹ 4 con sống tại thành phố Brisbane (Úc) đã lái xe đưa các con mình ra ngoài chơi. Khi đang di chuyển trên đường cao tốc, xe của Raquel bị kẹt lại vì phía trước xảy ra một vụ tai nạn. Chính vì vậy cô không thể đưa các con về nhà đúng theo kế hoạch.

Sau đó, đứa con 4 tháng tuổi của Raquel đã khóc ầm trong xe vì đói. Không còn cách nào khác, cô Raquel buộc phải một tay lái xe, một tay bế con để cho con bú. Dù hành động đó rất nguy hiểm nhưng Raquel cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác. 

vua lai xe vua cho con bu 1
Mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú - Ảnh: The Sun

Bức ảnh gây bão mạng và hành động của bà mẹ 4 con nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với Raquel vì cho rằng bất cứ bà mẹ nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, số khác lại chỉ trích bà mẹ trẻ đã hành động nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến người đi đường khác.

"Mẹ nào nhìn thấy con khóc lả đi vì đói cũng không thể chịu được. Hơn nữa chuyện kẹt xe là ngoài ý muốn, đâu phải cô ấy cố tình làm như vậy đâu"; "May mà cô ấy và các con đều an toàn"; "Nếu người mẹ không vững tay lái, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thật sự quá nguy hiểm!"; "Việc này có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh"; "Sau này người mẹ nên chuẩn bị bình sữa khi ra ngoài để dùng trong những trường hợp tương tự"..., dân mạng bình luận.

Mẹ trẻ vừa chạy xe máy vừa cho con bú: Dân mạng bình luận trái chiều

Mẹ trẻ vừa chạy xe máy vừa cho con bú: Dân mạng bình luận trái chiều

Hình ảnh người mẹ trẻ thản nhiên cho con bú giữa đường phố Hà Nội hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   bức ảnh gây bão mạng cho con bú nơi công cộng hình ảnh gây tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích