Mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú: Dân mạng bình luận trái chiều

Hình ảnh bà mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú khiến dân mạng xôn xao. Sau khi hành động của mình nhận về nhiều ý kiến trái chiều, người phụ nữ đã lên tiếng phân trần.

Theo The Sun, cô Raquel Reynold, một người mẹ 4 con sống tại thành phố Brisbane (Úc) đã lái xe đưa các con mình ra ngoài chơi. Khi đang di chuyển trên đường cao tốc, xe của Raquel bị kẹt lại vì phía trước xảy ra một vụ tai nạn. Chính vì vậy cô không thể đưa các con về nhà đúng theo kế hoạch.

Sau đó, đứa con 4 tháng tuổi của Raquel đã khóc ầm trong xe vì đói. Không còn cách nào khác, cô Raquel buộc phải một tay lái xe, một tay bế con để cho con bú. Dù hành động đó rất nguy hiểm nhưng Raquel cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Mẹ trẻ vừa lái xe vừa cho con bú - Ảnh: The Sun

Bức ảnh gây bão mạng và hành động của bà mẹ 4 con nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với Raquel vì cho rằng bất cứ bà mẹ nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, số khác lại chỉ trích bà mẹ trẻ đã hành động nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến người đi đường khác.

"Mẹ nào nhìn thấy con khóc lả đi vì đói cũng không thể chịu được. Hơn nữa chuyện kẹt xe là ngoài ý muốn, đâu phải cô ấy cố tình làm như vậy đâu"; "May mà cô ấy và các con đều an toàn"; "Nếu người mẹ không vững tay lái, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thật sự quá nguy hiểm!"; "Việc này có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh"; "Sau này người mẹ nên chuẩn bị bình sữa khi ra ngoài để dùng trong những trường hợp tương tự"..., dân mạng bình luận.

Mẹ trẻ vừa chạy xe máy vừa cho con bú: Dân mạng bình luận trái chiều Hình ảnh người mẹ trẻ thản nhiên cho con bú giữa đường phố Hà Nội hiện đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-tre-vua-lai-xe-vua-cho-con-bu-dan-mang-binh-luan-trai-chieu-348867.html