Bố bế con gái đứng suốt 40 phút trên tàu khiến nhiều người xúc động

Thế giới 14/01/2020 16:19

Hình ảnh cha và con gái trên tàu điện thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời nhắc nhở mỗi người phải thêm trân trọng tình cảm gia đình.

Tình cảm giữa cha với con gái vô cùng thiêng liêng và đáng trân trọng. Dù ở tuổi nào thì con gái mãi mãi chỉ là cô công chúa bé bỏng, luôn cần cha yêu thương, bảo vệ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bố bế con gái đứng trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhiều người. Những ai thường di chuyển bằng phương tiện công cộng đều biết rất khó có một chỗ ngồi thoải mái vào giờ cao điểm. Chính vì vậy khi hết chỗ trên tàu, ông bố sợ con gái đứng mỏi chân nên đã bế cô bé suốt 40 phút đồng hồ. Nhìn hình ảnh này, nhiều người không khỏi cảm thán: "Cha mãi mãi là người đàn ông yêu thương con gái nhất trên đời".

Bố bế con gái đứng suốt 40 phút trên tàu khiến nhiều người xúc động - Ảnh 1

Do các ghế ngồi đã kín, ông bố trẻ bế con gái đứng trên tàu suốt 40 phút đồng hồ - Ảnh: Sina 

Bố bế con gái đứng suốt 40 phút trên tàu khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2

Cô bé ngủ say sưa trong vòng tay bố - Ảnh: Sina

Bố bế con gái đứng suốt 40 phút trên tàu khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3

Tình cảm giữa cha và con gái khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Coi hình này tự nhiên nhớ bố ghê. Ngày xưa mình đi học về muộn, đúng lúc trời mưa cả ngõ bị ngập nước, về đến đầu ngõ thì thấy bố mặc áo mưa đứng chờ. Bố nói sợ mình vấp phải đá trên đường bị ngã nên đứng chờ để đưa mình về"; "Các cô gái à, người đàn ông yêu các cô nhất trên đời này chỉ có bố các thôi, nhớ đấy!"; "Bố có thể không chiều chuộng, không biết nói ngọt, nhưng luôn yêu thương, che chở con theo cách của riêng mình"; "Bế suốt 40 phút chắc mỏi tay dữ lắm"; "Con gái đúng là công chúa của cha mà"...

Bố tỉnh bơ đứng bấm điện thoại cạnh con gái đang ăn vạ giữa đường, dân mạng cảm thán: 'Rồi ai lì hơn ai?'

Bố tỉnh bơ đứng bấm điện thoại cạnh con gái đang ăn vạ giữa đường, dân mạng cảm thán: 'Rồi ai lì hơn ai?'

Đối phó với đứa con ăn vạ, ông bố không quát mắng mà thản nhiên đứng bấm điện thoại. Nhìn cảnh tượng hài hước dân mạng không khỏi cảm thán: 'Rồi ai lì hơn ai'.

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