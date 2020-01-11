Cười không nhặt được mồm cảnh bố lấy thân mình làm cầu trượt cho con gái chơi

Loạt ảnh hài hước ông bố hy sinh thân mình làm cầu trượt cho con gái chơi đùa khiến dân mạng không thể nhịn cười.
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Tình cảm giữa cha và con gái là một sự gắn kết vô cùng thiêng liêng và đáng trân trọng. Dù ở tuổi nào thì đối với cha con gái cũng vẫn bé bỏng, luôn cần che chở, bảo vệ.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh hài hước ghi lại cảnh cha và con gái chơi đùa khiến người xem vừa buồn cười vừa cảm động.
Ông bố Trung Quốc nằm ngửa trên đất, đầu dựa vào ghế sofa, kê một chiếc gối mềm lên mặt, đặt lên người một tấm ván gỗ lớn, còn hai chân và hai tay thì nắm chặt 2 thanh sắt để tạo thành chiếc cầu trượt cho con chơi.
Bé gái tỏ ra cực thích thú với chiếc cầu trượt tại gia này, leo lên trượt xuống vô cùng nhiệt tình. Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho ông bố của năm, chẳng những dành thời gian chơi với con mà còn sẵn sàng chịu khổ, cưng chiều hết mức chỉ để con được vui.
Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Các ông bố tuy không thể chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo như mẹ, nhưng vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng con theo cách của riêng mình.
"Tôi cũng có con gái 3 tuổi và tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của ông bố này. Sẵn sàng làm trâu, làm ngựa, làm hề... chỉ để con gái được vui"; "Bố dĩ nhiên là phải cưng chiều con gái rồi"; "Bởi vậy mới có câu nói, người đàn ông sẵn sàng yêu thương vô điều kiện, hy sinh mọi thứ cho bạn chỉ có bố của bạn thôi"; "Ông bố dễ thương quá. Ước gì sau này cũng có thể kết hôn với một người đàn ông yêu thương con cái, trân trọng gia đình như vậy"..., dân mạng bình luận.