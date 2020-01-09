Hình ảnh bố và con gái trên chuyến tàu đêm khiến dân mạng cảm thán: 'Đời này nhất định phải sinh được cô con gái'

Thế giới 09/01/2020 10:33

Hình ảnh cha và con gái cực tình cảm trên chuyến tàu đêm gây bão mạng, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ cùng bình luận.

Tình cảm giữa cha và con gái là một sự gắn kết vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa. Con gái giống như công chúa bé nhỏ khiến cha luôn muốn bảo vệ, nâng niu. Hình ảnh thân thiết, quấn quýt nhau không rời giữa cha và con gái khiến nhiều người ước ao cũng có một cô công chúa như thế để yêu thương.

Mới đây, trang Sina đăng tải bức ảnh cha và con trên chuyến tàu đêm ở Trung Quốc khiến nhiều người xúc động. Gia đình này gồm 3 người đang trên đường về quê ăn Tết. Ông bố quyết định để vợ con ngủ, còn bản thân thì thức trắng đêm vì sợ bị kẻ gian lấy cắp hành lý.

Đến nửa đêm, cô con gái khoảng 6 tuổi thức dậy nhìn thấy bố mệt mỏi liền bảo bố nằm lên đùi để chợp mắt một chút. Bé gái còn xoa bóp đầu giúp bố thư giãn, thỉnh thoảng cúi xuống hôn bố cực tình cảm.

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Bé gái giúp trông hành lý để bố được nghỉ ngơi - Ảnh: Sina
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Ôm bố cực tình cảm - Ảnh: Sina
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Thỉnh thoảng còn vỗ về an ủi nữa - Ảnh: Sina
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Hôn bố một cái để bố đỡ mệt mỏi nào - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ cùng bình luận. Tình cảm của bé gái dành cho bố khiến nhiều người cảm động và thêm trân trọng tình cảm gia đình. 

"Đời này nhất định phải sinh một cô con gái"; "Thời buổi này không hiểu sao vẫn có người trọng nam khinh nữ nhỉ. Con gái vừa tình cảm vừa hiếu thuận với cha mẹ, nếu cho tôi chọn tôi sẽ chọn sinh con gái"; "Có cô con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện như này thì bao nhiêu sóng gió cuộc đời ngoài kia cũng vượt qua được hết"; "Con gái nhỏ của tôi cũng thường 'truyền năng lượng' cho tôi bằng những cái hôn. Đáng yêu lắm luôn đó";...

Hình ảnh 'cha nào con nấy' trên đường phố gây bão MXH, ông bố được khuyên nên xem lại mình

Hình ảnh 'cha nào con nấy' trên đường phố gây bão MXH, ông bố được khuyên nên xem lại mình

Sau khi hình ảnh hai bố con đi bộ trên đường lan truyền trên mạng xã hội, hầu hết mọi người đều khuyên ông bố xem lại phương pháp giáo dục con cái.

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