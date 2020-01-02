Hình ảnh 'cha nào con nấy' trên đường phố gây bão MXH, ông bố được khuyên nên xem lại mình

Thế giới 02/01/2020 11:35

Sau khi hình ảnh hai bố con đi bộ trên đường lan truyền trên mạng xã hội, hầu hết mọi người đều khuyên ông bố xem lại phương pháp giáo dục con cái.

Các cụ có câu "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" để nói về những đặc điểm tương đồng trong ngoại hình, tính cách giữa cha mẹ và con cái. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "cha nào con nấy" trên đường phố khiến nhiều người thích thú. 

Theo Sina, anh Li (sống tại Trung Quốc) có thân hình to béo. Hôm đó anh đang đi dạo cùng con gái thì thấy người đổ đầy mồ hôi. Ông bố trẻ liền vén áo, để lộ "bụng bia" cho thoải mái.

giao duc con cai 1
Bé gái bắt chước hành động của bố - Ảnh: Sina

Thấy vậy, con gái anh Li lập tức bắt chước bố, cũng vén áo khoe bụng đi tung tăng trên đường. Một lúc sau, anh Li phát hiện hành động của con, chợt nhận ra tầm quan trọng của việc làm gương cho con cái.

giao duc con cai 2
Con cái là bản sao của cha mẹ - Ảnh: Sina

Trẻ con đôi khi không ý thức được việc mình làm là đúng hay sai, mà thường bắt chước hành động của cha mẹ. Chính vì vậy, cha mẹ chẳng những phải hành xử đúng đắn, mà còn phải chú ý đến những biểu hiện nhỏ nhất của con để uốn nắn, dạy dỗ kịp thời.  

giao duc con cai 3
Làm gương cho con là vô cùng quan trọng - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều khuyên ông bố nên xem lại phương pháp giáo dục con cái của mình.

"Tôi cảm thấy bé gái không được cha mẹ giáo dục về giới tính, sự khác nhau giữa nam và nữ. Có những việc mà nam có thể làm, còn nữ thì không, như việc cởi trần chẳng hạn. Hãy nói cho trẻ hiểu và dạy con cách bảo vệ chính mình khi ở nơi công cộng".

"Rất nhiều đứa trẻ cho rằng những việc cha mẹ làm được thì mình cũng làm được. Một số cặp vợ chồng thoải mái thân mật quá giới hạn khi ở trước mặt con, khiến chúng thấy hành động đó là bình thường và làm điều tương tự với bạn khác giới. Vậy nên phụ huynh phải ý thức được rằng tất cả hành động của mình đều được trẻ quan sát, đánh giá và học hỏi".

"Tấm hình rất dễ thương, đúng chất 'cha nào con nấy'. Tuy nhiên ông bố hãy chú ý đến hình ảnh của mình trước mặt con hơn. Bản thân quá xuề xòa, tùy tiện thì khó lòng nuôi dạy được đứa trẻ ngăn nắp, kỹ lưỡng".

Cho rằng mẹ trọng nam khinh nữ, thiếu nữ 17 tuổi đưa em gái nhảy sông 'giải thoát', đọc thư tuyệt mệnh mà không cầm được nước mắt

Cho rằng mẹ trọng nam khinh nữ, thiếu nữ 17 tuổi đưa em gái nhảy sông 'giải thoát', đọc thư tuyệt mệnh mà không cầm được nước mắt

Cho rằng mẹ trọng nam khinh nữ, nữ sinh 17 tuổi viết thư tuyệt mệnh rồi dắt em gái nhảy sông nhằm "giải thoát".

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng hình ảnh hài hước Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 58 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích