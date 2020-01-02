Hình ảnh 'cha nào con nấy' trên đường phố gây bão MXH, ông bố được khuyên nên xem lại mình

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh "cha nào con nấy" trên đường phố khiến nhiều người thích thú.

Các cụ có câu "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" để nói về những đặc điểm tương đồng trong ngoại hình, tính cách giữa cha mẹ và con cái.

Thấy vậy, con gái anh Li lập tức bắt chước bố, cũng vén áo khoe bụng đi tung tăng trên đường. Một lúc sau, anh Li phát hiện hành động của con, chợt nhận ra tầm quan trọng của việc làm gương cho con cái.

Theo Sina, anh Li (sống tại Trung Quốc ) có thân hình to béo. Hôm đó anh đang đi dạo cùng con gái thì thấy người đổ đầy mồ hôi. Ông bố trẻ liền vén áo, để lộ "bụng bia" cho thoải mái.

Con cái là bản sao của cha mẹ - Ảnh: Sina

Trẻ con đôi khi không ý thức được việc mình làm là đúng hay sai, mà thường bắt chước hành động của cha mẹ. Chính vì vậy, cha mẹ chẳng những phải hành xử đúng đắn, mà còn phải chú ý đến những biểu hiện nhỏ nhất của con để uốn nắn, dạy dỗ kịp thời.

Làm gương cho con là vô cùng quan trọng - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều khuyên ông bố nên xem lại phương pháp giáo dục con cái của mình.

"Tôi cảm thấy bé gái không được cha mẹ giáo dục về giới tính, sự khác nhau giữa nam và nữ. Có những việc mà nam có thể làm, còn nữ thì không, như việc cởi trần chẳng hạn. Hãy nói cho trẻ hiểu và dạy con cách bảo vệ chính mình khi ở nơi công cộng".

"Rất nhiều đứa trẻ cho rằng những việc cha mẹ làm được thì mình cũng làm được. Một số cặp vợ chồng thoải mái thân mật quá giới hạn khi ở trước mặt con, khiến chúng thấy hành động đó là bình thường và làm điều tương tự với bạn khác giới. Vậy nên phụ huynh phải ý thức được rằng tất cả hành động của mình đều được trẻ quan sát, đánh giá và học hỏi".

"Tấm hình rất dễ thương, đúng chất 'cha nào con nấy'. Tuy nhiên ông bố hãy chú ý đến hình ảnh của mình trước mặt con hơn. Bản thân quá xuề xòa, tùy tiện thì khó lòng nuôi dạy được đứa trẻ ngăn nắp, kỹ lưỡng".