Hình ảnh em bé vừa ngủ vừa 'tập yoga' khiến dân mạng không thể nhịn cười

Người mẹ đăng ảnh dáng ngủ hài hước của con gây bão mạng và nhận được lượng tương tác cực khủng.

Đối với cha mẹ, nhìn ngắm con ngủ say luôn là một niềm hạnh phúc khó tả. Trông thiên thần nhỏ đang say giấc nồng, phụ huynh nào cũng tràn ngập cảm giác yêu thương và tự hào vì đã sinh ra đứa nhỏ đáng yêu đến thế. Tuy nhiên nhiều lúc cha mẹ lại không nhịn nổi cười với dáng ngủ bá đạo của con. Hết chổng mông, dạng chân lại còn uốn éo người nữa. Mới đây, một bà mẹ trẻ Trung Quốc đăng ảnh dáng ngủ hài hước của con thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Chị cho biết dỗ con ngủ xong liền đi làm việc nhà. Lúc này đứa trẻ vẫn ngủ trên giường hết sức nghiêm túc. Một lúc sau, người mẹ quay lại thì phát hiện em bé đang "tập yoga" khi vẫn say giấc nồng. Bồ đồ ngủ bị bung nút quần, em bé giơ một chân lên cao như đang tập yoga khiến bà mẹ không thể nhịn cười. Em bé vừa ngủ vừa 'tập yoga' khiến người mẹ không thể nhịn cười - Ảnh: Sina

Có lẽ do 'tập yoga' quá đà nên nút quần bung hết luôn - Ảnh: Sina Hình ảnh hài hước gây bão mạng xã hội xứ Trung và nhận được vô số bình luận lầy lội: "Có ý thức bảo vệ sức khỏe dễ sợ, vừa ngủ vừa tập thể dục luôn"; "Có khi nào em bé đang mơ được tập võ nên mới có tư thế đó không"; "Haha tập yoga điệu nghệ hơn tui nữa"; "Trẻ con luôn có những hành động mà người lớn khó lòng tưởng tượng nổi"... Trước đó, dân mạng nhiều lần chia sẻ hình ảnh các em bé có dáng ngủ hài hước và bá đạo với lượng tương tác cực kỳ lớn. Vừa ngủ vừa múa ba lê - Ảnh: Internet Xoạc chân đẹp chả kém diễn viên múa nào - Ảnh: Internet Lại thêm một cô bé thích tập võ trong lúc ngủ - Ảnh: Internet Dáng ngủ xoay vòng trên võng - Ảnh: Internet Hiện những hình ảnh hài hước này vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận rôm rả.

Tỉnh dậy giữa đêm, mẹ tá hỏa vì không thấy con gái đâu, bật đèn lên thì bắt gặp cảnh tượng cười chảy nước mắt Câu chuyện hài hước của người mẹ có con nhỏ đang gây bão mạng xã hội xứ Trung và nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ cùng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-em-be-vua-ngu-vua-tap-yoga-khien-dan-mang-khong-the-nhin-cuoi-347818.html