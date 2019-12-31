Tỉnh dậy giữa đêm, mẹ tá hỏa vì không thấy con gái đâu, bật đèn lên thì bắt gặp cảnh tượng cười chảy nước mắt

Thế giới 31/12/2019 17:06

Câu chuyện hài hước của người mẹ có con nhỏ đang gây bão mạng xã hội xứ Trung và nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ cùng bình luận.

Những người đã làm mẹ đều hiểu cảm giác thèm một giấc ngủ ngon thâu đêm đến thế nào. Bởi kiểu gì cũng phải thức giấc giữa đêm để cho con ti hoặc đưa con đi vệ sinh. 

Mới đây, chị Ma (sống tại Trung Quốc) chia sẻ tấm ảnh chụp chồng và con gái khi đang ngủ lúc nửa đêm khiến cộng đồng mạng thích thú.

Chị cho biết mình hay bị tỉnh giấc giữa đêm. Hôm đó sau khi tỉnh giấc, theo bản năng chị quơ tay tìm con rồi tá hỏa vì không thấy con đâu.

Vội vàng bật đèn lên kiểm tra, chị Ma cười chảy nước mắt khi bắt gặp cảnh tượng hài hước. Bé gái nằm sát mé giường, nửa trên vẫn yên vị ở cạnh bố còn nửa dưới thì vắt vẻo dưới đất. Nếu không có tay ông bố giữ lại chắc cô bé đã lọt khỏi giường luôn rồi.

Tỉnh dậy giữa đêm, mẹ tá hỏa vì không thấy con gái đâu, bật đèn lên thì bắt gặp cảnh tượng cười chảy nước mắt - Ảnh 1
Tỉnh dậy giữa đêm, mẹ tá hỏa khi không thấy con gái đâu - Ảnh: Sina

Tỉnh dậy giữa đêm, mẹ tá hỏa vì không thấy con gái đâu, bật đèn lên thì bắt gặp cảnh tượng cười chảy nước mắt - Ảnh 2

Tỉnh dậy giữa đêm, mẹ tá hỏa vì không thấy con gái đâu, bật đèn lên thì bắt gặp cảnh tượng cười chảy nước mắt - Ảnh 3
Hai bố con ngủ như đang làm xiếc khiến người mẹ cười chảy nước mắt - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng chục ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Một số người cũng chia sẻ trải nghiệm tìm con khiến ai nấy không thể nhịn cười.

"Đợt trước đưa thằng con đi du lịch nước ngoài. Khi tỉnh dậy lúc nửa đêm ở khách sạn, tôi không thấy con đâu nên hồn vía bay lên mây luôn. Tìm khắp căn phòng lẫn cả nhà vệ sinh đều không có, quả thật tôi đã sợ rớt tim ra ngoài. Không còn cách nào khác tôi đành cầu cứu nhân viên khách sạn, còn định báo cảnh sát nữa. Cậu nhân viên giúp tìm kiếm và phát hiện thằng con tôi đang ngáy khò khò dưới gầm giường. Hóa ra nó ngủ say quá nên rớt xuống đất, rồi lăn qua lăn lại thế nào mà chui vào gầm giường luôn. Thật sự lúc thấy con tui vừa tức vừa buồn cười", một dân mạng bình luận.

Hiện câu chuyện hài hước của chị Ma vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Bố dỗ con gái ngủ trưa, mẹ lén kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng cười chảy nước mắt

Bố dỗ con gái ngủ trưa, mẹ lén kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng cười chảy nước mắt

Câu chuyện bố trông con siêu hài đang được dân mạng chia sẻ và bình luận cực rôm rả.

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