Con khóc mãi không nín mỗi khi mẹ vắng nhà, ông bố có pha đối phó đỉnh cao khiến dân mạng cười chảy nước mắt

Cách dỗ con nín khóc cực kỳ thông minh và bá đạo của ông bố khiến dân mạng cười ra nước mắt.
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- Khách hết hồn khi thấy vợ tài xế taxi ôm con nấp trong cốp xe, biết lý do thì lắc đầu ngán ngẩm
Dỗ con nín khóc là vấn đề nan giải của nhiều phụ huynh. Việc trẻ khóc mãi không ngừng quả thật khiến người lớn điên đầu và rất dễ nổi nóng. Một số ông bố bà mẹ không thể kiềm chế đã lớn tiếng quát mắng, tét vào mông con khiến đứa trẻ càng khóc dữ tợn hơn. Vậy nên mỗi khi cha mẹ thấy con khóc mãi không nín, hãy thật bình tĩnh tìm ra nguyên nhân khiến con khó chịu và khắc phục nó.
Mới đây, một người đàn ông Nhật Bản chia sẻ cách dỗ con nín khóc trên mạng xã hội khiến ai nấy không nhịn được cười. Bài đăng của anh Sato nhận được gần 123.000 lượt like và hơn 47.000 lượt chia sẻ chỉ sau ít ngày đăng tải.
Sato cho biết mỗi khi vợ anh vắng nhà là đứa con 1 tuổi lại không ngừng khóc lóc, dỗ thế nào cũng không nín. Vậy là ông bố với IQ cao ngất ngưởng đã nghĩ ra diệu kế đối phó với cậu con khó chiều.
Sato dùng bìa cứng có kích cỡ giống như người thật rồi in hình vợ lên đấy. Hành động này nhằm đánh lừa con trai rằng mẹ của nó vẫn ở nhà. Để tăng thêm tính chân thật, Sato còn in hẳn 2 hình gồm tư thế đang đứng và một tư thế đang ngồi theo dáng quỳ gối. Sau đó Sato đặt 2 tấm bìa này trong bếp hoặc phòng khách sao cho thật hợp lý.
Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận thán phục từ cư dân mạng: "Tôi chịu thật sự, vậy mà cũng nghĩ ra được"; "Dỗ con level hack não đỉnh cao"; "Xin nhận của tại hạ một lạy"; "Đỉnh quá đi phải học hỏi mới được"; "Tôi thật sự đã cười đến mức chảy cả nước mắt"...