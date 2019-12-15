Con khóc mãi không nín mỗi khi mẹ vắng nhà, ông bố có pha đối phó đỉnh cao khiến dân mạng cười chảy nước mắt

Dỗ con nín khóc là vấn đề nan giải của nhiều phụ huynh. Việc trẻ khóc mãi không ngừng quả thật khiến người lớn điên đầu và rất dễ nổi nóng. Một số ông bố bà mẹ không thể kiềm chế đã lớn tiếng quát mắng, tét vào mông con khiến đứa trẻ càng khóc dữ tợn hơn. Vậy nên mỗi khi cha mẹ thấy con khóc mãi không nín, hãy thật bình tĩnh tìm ra nguyên nhân khiến con khó chịu và khắc phục nó.

Mới đây, một người đàn ông Nhật Bản chia sẻ cách dỗ con nín khóc trên mạng xã hội khiến ai nấy không nhịn được cười. Bài đăng của anh Sato nhận được gần 123.000 lượt like và hơn 47.000 lượt chia sẻ chỉ sau ít ngày đăng tải.