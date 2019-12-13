Góc 'trẻ con thì biết gì': Bố mẹ bị bắt đền gần 700 triệu vì con cầm đá cào xước 10 chiếc xe Audi

Trong lúc chạy chơi ở showroom xe hơi, bé gái 3 tuổi cầm một hòn đá nhỏ cào xước 10 chiếc Audi. Kết quả, cha mẹ của cô bé bị quản lý showroom bắt đền gần 700 triệu đồng.

"Cháu nó còn nhỏ biết gì đâu" là câu thần chú mà một số phụ huynh thường dùng để bao biện cho lỗi lầm của con em mình. Ở những nơi công cộng, không khó để bắt gặp những đứa trẻ nghịch ngợm, hay chạy nhảy và la hét ồn ào, thậm chí là làm hư hỏng đồ đạc của người khác. Nếu ai trót phàn nàn với cha mẹ chúng thì chỉ nhận được những câu trả lời dửng dưng như "Trẻ con thì biết cái gì" hay "Con nít thì nó biết gì đâu mà la mắng". Tuy nhiên, những phụ huynh này thật sự không thể lường được hậu quả mà những câu nói bao che sẽ gây ra. Mới đây, một đôi vợ chồng người Trung Quốc bị một showroom xe hơi bắt đền gần 700 triệu đồng vì để con cào xước xe. Cặp phụ huynh này cũng lấy lý do con hiếu động để bao biện.

Bố mẹ bị bắt đền gần 700 triệu vì con cào xước 10 chiếc Audi - Ảnh: Asiaone Theo Asiaone, sự việc xảy ra vào hôm 24/11 tại tỉnh Quế Lâm (Trung Quốc). Đôi vợ chồng đưa con gái 3 tuổi vào cửa hàng xe hơi. Trong lúc bố mẹ đang xem xe, bé gái cầm một viên đá nhỏ cào xước 10 chiếc xe Audi. Trong số này có cả mẫu Audi Q8 2020 vừa ra mắt. Lúc đầu, quản lý showroom yêu cầu đôi vợ chồng phải đền 200.000 tệ (gần 700 triệu đồng) vì xe bị xước khi sơn lại cũng không thể bán với giá xe mới được nữa. Tuy nhiên, cặp phụ huynh dứt khoát không đồng ý.

Không thể thỏa thuận, hai bên đưa nhau ra tòa giải quyết. Phía showroom đã đồng ý giảm tiền bồi thường xuống còn 70.000 tệ (hơn 230 triệu đồng). Có lẽ bố mẹ đứa bé đã nhận được bài học lớn khi đưa con đến nơi công cộng. Những việc làm sai của trẻ đôi khi phải trả giá rất đắt và không thể lấy lý do "con còn nhỏ không hiểu chuyện" để bao biện. Cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận xung quanh câu chuyện hy hữu này: "Trẻ con không biết gì thật mà, nó mới 3 tuổi làm sao hiểu được xe hơi đắt tiền thế nào, phá phách thì phải đền bao nhiêu. Bố mẹ đứa bé thừa hiểu xung quanh toàn đồ có giá trị mà không biết trông nom, dạy bảo con gì hết, đền tiền một lần cho lần sau có ý thức hơn!"; "Chịu thiệt sự luôn đó trời, nếu là tôi thì cho con ở nhà chứ chẳng dám đưa vào mấy chỗ thế này"; "Bài học nhớ đời luôn, lần sau thì nhớ trông con cẩn thận nhé anh chị"...

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