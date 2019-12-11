Cậu bé vừa sinh ra đã bị bố lừa điểm chỉ vào bản cam kết 'tự mua nhà không phiền đến bố'

Hình ảnh hài hước ghi lại bản thỏa thuận "tự mua nhà, mua xe, lấy vợ" của bố và con trai mới sinh khiến dân mạng không nhịn được cười.
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Mới đây trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại bản thỏa thuận giữa hai cha con.
Nội dung bản thỏa thuận là: "Đồng ý với bố sau này lớn lên tự mua nhà, mua xe, lấy vợ; không liên quan tới bố. Ký tên: Con trai Vương Kha Diệm. Ngày 30/11/2019". Để tăng thêm tính tin cậy, bản cam kết còn có dấu tay và dấu chân của cậu bé.
Cư dân mạng đồng loạt thương cảm cho cậu bé vừa chào đời đã bị bố lừa điểm chỉ vào bản thỏa thuận. Những năm tháng sau này của em không biết còn khó khăn thế nào khi có ông bố vừa lầy lội vừa giỏi "gài bẫy" như vậy.
"Khổ thân quá, vừa sinh ra đã bị lừa"; "Vương Kha Diệm đang ước được quay trở lại bụng mẹ"; "Tôi là luật sư, tôi đồng ý bảo trợ pháp luật cho Vương Kha Diệm"; "Cuộc đời khó khăn vậy đó con trai ơi, đến người thân còn không tin được nữa đây này"; "Vừa sinh ra còn chưa kịp gây xích mích, sao bố lại đối xử với con như thế";..., dân mạng bình luận.
Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều dân mạng cho rằng đàn ông Trung Quốc luôn ý thức việc mua nhà, mua xe từ rất sớm. Họ làm việc điên cuồng để đảm bảo cuộc sống tốt cho vợ con sau này. Đây cũng là tiêu chuẩn dùng để chọn bạn đời của nhiều phụ nữ. Chính vì vậy, số đàn ông không đáp ứng được yêu cầu về kinh tế hầu hết đều độc thân hoặc rất khó mới có thể kết hôn.