Bé trai khóc hết nước mắt trong tiệc sinh nhật vì chiếc bánh kem lầy lội từ cha mẹ

"Chắc điều ước sinh nhật năm nay của em ấy đích thị là tiêu diệt trái đất rồi", một dân mạng bình luận về bức ảnh hài hước.

Có lẽ đứa trẻ nào cũng mong đợi đến sinh nhật để được thổi nến, ăn bánh kem và nhận quà từ người thân, bạn bè. Thế nhưng cậu bé trong những bức ảnh hài hước dưới đây lại có sinh nhật đẫm nước mắt, tất cả cũng tại vì cha mẹ của em quá lầy lội.

Cậu bé khóc nức nở trong ngày sinh nhật - Ảnh: Weibo

Hóa ra là do chiếc bánh kem gây ám ảnh này đây - Ảnh: Weibo

Hóa ra trên bánh kem sinh nhật của cậu bé cắm rất nhiều "sách giáo khoa" như Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, đề thi... Chưa hết, chữ trên bánh kem còn là: "Chỉ cần Trái Đất còn một ngày chưa bị hủy diệt, thì ngày đó con vẫn phải làm bài tập". Nỗi ám ảnh đeo bám cả trong ngày sinh nhật, bảo sao cậu bé lại khóc nức nở thế kia.

Hình ảnh hài hước gây bão mạng xã hội và nhận về vô số bình luận từ cư dân mạng.

Dân mạng bình luận về bức ảnh hài hước - Ảnh: FB

"Nhìn tội thiệt luôn á. Ngày sinh nhật của em mà cũng không tha là sao"; "Thương ghê á trời"; "Đúng là tội thiệt nhưng xin lỗi tui phải cười cái đã"; "Khi bạn chưa kịp bỏ tính lầy lội thì đã phải làm cha mẹ"; "Haha sinh nhật ám ảnh nhất cuộc đời"; "Ăn bánh kem xong nhớ đi làm bài tập nha con"; "Trẻ con đứa nào cũng sợ học nhỉ"; "May quá bố mẹ mình không lầy như này nên mình vẫn có sinh nhật trọn vẹn"; "Chắc điều ước sinh nhật năm nay của em ấy đích thị là tiêu diệt trái đất rồi"; "Con không muốn tổ chức sinh nhật nữa, bố cứ lãng quên ngày con sinh ra đời đi"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-khoc-het-nuoc-mat-trong-tiec-sinh-nhat-vi-chiec-banh-kem-lay-loi-tu-cha-me-345725.html