Lay mãi mà học sinh ngủ gật không chịu dậy, thầy giáo phản ứng siêu bá đạo

Phản ứng quá bá đạo của thầy giáo khi phát hiện học sinh ngủ gật trong lớp khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

Ngủ gật trong lớp là lỗi mà không ít học sinh mắc phải. Nguyên nhân có thể do tối hôm trước học bài quá khuya, thức đêm để chơi game, đọc truyện. Một số học sinh khác thì không thấy hứng thú với môn học nên lăn ra bàn đánh một giấc.

Thế nhưng vì bất cứ lý do nào thì ngủ gật trong lớp vẫn không thể chấp nhận được. Đối với học sinh "ngủ gà ngủ gật" trong lớp, thầy cô cũng có rất nhiều phương pháp trách phạt. Nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì ghi vào sổ đầu bài hoặc phạt viết bản kiểm điểm.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau bức ảnh hài hước ghi lại cảnh thầy giáo Thái Lan phản ứng bá đạo khi học sinh ngủ gật khiến ai nấy không thể nhịn người.

Phát hiện học sinh ngủ gật, thầy kiểm tra xem cậu ta còn thở không - Ảnh: FB

Cụ thể, khi bắt gặp học trò đang say giấc nồng, thầy giáo đã lay người đánh thức. Tuy nhiên bạn nam này vẫn say sưa ngủ không biết gì.

Không bực bội hay to tiếng, thầy giáo khẽ đưa tay lại gần mũi của nam sinh để xem cậu bạn có còn thở hay không. Khoảnh khắc này được các học sinh trong lớp chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh gây bão mạng xã hội và nhận về hàng chục ngàn bình luận từ cộng đồng mạng.

"Thầy giáo dễ thương xỉu luôn"; "Định la mắng mà từ từ xem nó còn thở hay không đã"; "Thầy giáo lầy lội ghê. Bình thường học với thầy chắc học sinh thoải mái lắm"; "Ngủ say dữ thần, thế này có bị khiêng ra ngoài cũng không biết";...

Hiện bức ảnh hài hước vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Sợ vợ mặc áo tắm bị người ta nhòm ngó, chồng nghĩ cách đối phó cực bá đạo Cộng đồng mạng thán phục IQ cao ngất ngưởng của anh chồng. Clip hài hước đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-mai-ma-hoc-sinh-ngu-gat-khong-chiu-day-thay-giao-phan-ung-sieu-ba-dao-345602.html