Góc 'liêm sỉ gì tầm này': Đi thi chạy nhưng lại mặc váy, cô gái 'thoát nạn' theo cách cực bá đạo

Đúng là một khi đã yêu thì 'liêm sỉ gì tầm này'. Bức ảnh hài hước đang nhận được đông đảo sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh hài hước chụp lại buổi thi thể dục trong trường học thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo đó, chẳng biết vì lý do gì mà một cô nàng lại mặc váy công chúa đi thi. Đến nơi mới biết rằng quy định không cho người mặc váy tham gia.

Không ngờ hôm đó bạn trai của cô nàng cũng có mặt để ủng hộ bạn gái. Anh chàng đã cứu cô một bàn thua trông thấy khi đổi quần cho bạn gái mặc, bản thân mình thì mặc chiếc váy hồng công chúa kia. Anh chàng cũng không ngại mà đứng ở một góc chăm chú theo dõi phần thi của bạn gái.

Cô gái mặc váy công chúa màu hồng đi thi điền kinh. Điều này vi phạm quy định chung - Ảnh: Weibo

Cuối cùng cô nàng cũng mặc quần để vào thi - Ảnh: Weibo

Hóa ra chiếc quần đến từ anh bạn trai. Nhiều người cho rằng 'yêu rồi thì liêm sỉ gì tầm này' - Ảnh: Weibo

Loạt ảnh sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về vô số bình luận hài hước, lầy lội từ cộng đồng mạng.

"Đúng là yêu rồi thì có mất mặt đến cỡ nào cũng chịu được"; "Anh này rất chiều chuộng bạn gái luôn"; "Đúng là bạn trai nhà người ta"; "Đáng yêu quá đi"; "Huhu xem ảnh xong tui cũng muốn có bạn trai"; "Chắc ngại lắm nhưng vì yêu nên chấp nhận"; "Mặc váy xong thấy ngại quá nên đứng khép nép hẳn"; "Trời ơi cười chết mất thôi"; "Liêm sỉ gì tầm này"..., dân mạng bình luận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goc-liem-si-gi-tam-nay-di-thi-chay-nhung-lai-mac-vay-co-gai-thoat-nan-theo-cach-cuc-ba-dao-344486.html