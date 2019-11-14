Đang ăn bánh trong lớp thì bị các bạn vây quanh xin xỏ, bé gái xử lý bá đạo khiến người xem cười ngất

Cảnh tượng khiến ai cũng phải bật cười vì sự ngây thơ, đáng yêu của các bé. Loạt ảnh hài hước được dân mạng thả tim và bình luận nhiệt tình.

Mới đây, một giáo viên mầm non đã chia sẻ loạt ảnh hài hước được cô chụp được tại lớp học của mình thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười vì sự ngây thơ, đáng yêu của các bé. Hình ảnh cho thấy một bé gái đang cầm bánh mì ngồi ăn. Xung quanh bé gái có rất nhiều em nhỏ khác đang chìa tay "xin miếng". Có lẽ không ai cầm lòng được trước món ăn vặt hấp dẫn mà bạn mình đang nhấm nháp.

'Đang ăn thì bị các bạn xin xỏ' - Ảnh: FB 'Thật là bối rối và khó xử quá đi' - Ảnh: FB Tuy nhiên, đáp lại những lời xin xỏ của các bạn, cô bé nhất quyết không cho và ung dung ngồi ăn tiếp. Sau một hồi xin xỏ không thành công, đám trẻ trở về chỗ ngồi với gương mặt tiếc hùi hụi. Câu chuyện thú vị về những em nhỏ ở lớp mẫu giáo khiến độc giả vô cùng thích thú, đồng thời nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người lo ngại đứa trẻ không chia đồ ăn cho các bạn sẽ bị cô lập và ghét bỏ, số khác lại nghĩ việc trẻ từ chối và giữ lại những thứ của riêng mình không có gì là quá đáng.

'Thôi kệ mình cứ ăn cái đã' - Ảnh: FB 'Đúng rồi đó để yên cho tui ăn' - Ảnh: FB "Trẻ con lúc nào cũng ngây thơ đáng yêu"; "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bạn xin kệ bạn, mình cứ ăn cái đã"; "Có những đứa trẻ rất thảo ăn, bạn xin là cho, sẵn sàng chia sẻ đồ với người khác. Tuy nhiên cũng có một số bé tính cách trái ngược. Điều này không có gì nghiêm trọng, đấy là cá tính riêng";..., dân mạng bình luận. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng phụ huynh không nên cho trẻ mang đồ ăn vặt đến lớp, điều đó chẳng những ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ mà còn tác động không tốt đến cảm xúc của những đứa trẻ khác.

Bị mẹ bắt trông em, bé trai nghĩ ra cách siêu bá đạo để được rảnh tay chơi game Cậu bé nghĩ ra cách siêu bá đạo để vừa chơi game vừa trông em. Loạt ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-an-banh-trong-lop-thi-bi-cac-ban-vay-quanh-xin-xo-be-gai-xu-ly-ba-dao-khien-nguoi-xem-cuoi-ngat-344314.html