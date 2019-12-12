Bé gái có biểu cảm nhăn nhó ‘hờn cả thế giới’ từ lúc mới sinh khiến dân mạng thích thú

Biểu cảm nhăn nhó, “khó ở” của bé gái đáng yêu khiến cộng đồng mạng phát cuồng. Xem lại ảnh của cô bé từ lúc mới sinh, mọi người còn bất ngờ hơn.

Hình ảnh của các bé trai, bé gái đáng yêu luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện loạt hình ảnh hài hước của cô bé 3 tuần tuổi trong buổi chụp hình khiến người xem vô cùng thích thú.

Bé gái đáng yêu có biểu cảm khuôn mặt nhăn nhó gây chú ý - Ảnh: Internet

Được biết cô bé này là Luna Musa (3 tuần tuổi, sống ở bang Ohio, Mỹ). Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia, Luna rất yên lặng trong buổi chụp ảnh.

Trong bức ảnh đầu tiên, cô bé ngủ say. Sau đó Luna tỉnh dậy và hoàn toàn tỉnh táo. Đặc biệt, cô bé không hề khóc và giữ nguyên biểu cảm “khó ở” trên mặt trong mọi bức hình.

Được biết ngay từ khi sinh ra, cô bé đã có khuôn mặt cau có như thế này - Ảnh: Internet

Theo tiết lộ của người mẹ, ngay từ khi mới sinh cô bé đã có biểu cảm thú vị này trên khuôn mặt. Chỉ có lúc đang ngủ Luna mới không chau mày, nhăn nhó. Nói về biểu cảm hài hước của con gái, bố Luna cũng tỏ vẻ vô cùng hào hứng. Anh rất thích ngắm khuôn mặt "hờn cả thế giới" của cô con gái nhỏ.

Những bức ảnh này hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, cư dân mạng hết lời khen ngợi vẻ đáng yêu của cô bé. Nhiều người tò mò không hiểu tại sao bé gái này lại có khuôn mặt nhăn nhó đến thế. Một số người hài hước cho rằng nguyên nhân bé có biểu cảm khó chịu khi mới sinh là do bị "đuổi" khỏi bụng mẹ sau một thời gian dài “làm tổ” trong đó.

Hiện những hình ảnh dễ thương của cô bé Luna hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người.

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