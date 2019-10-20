Bé gái 5,5kg được sinh thường tại Nghệ An đúng ngày 20/10: Khuôn mặt đáng yêu hết nấc gây bão CĐM

Thông tin sản phụ Nghệ An sinh con 5,5kg bằng phương pháp sinh thường khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ thán phục.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận trung tâm vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh con 5,5kg bằng phương pháp sinh thường.

Bé gái nặng 5,5kg được sinh thường tại Nghệ An - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo đó, sản phụ này tên N.T.H (33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ). Được biết chị H. mang thai con thứ 3, trở dạ khi thai được 38 tuần 5 ngày.

Sau khi tiến hành thăm khám cho chị H., các bác sĩ quyết định cho chị sinh thường. Đến khoảng 4h45 phút sáng nay (20/10), các nhân viên y tế đã giúp sản phụ vượt cạn thành công. Bé gái nặng 5,5kg chào đời ngay trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 khiến niềm vui của gia đình và các y bác sĩ tại đây như được nhân lên gấp bội.

Theo thông tin trên Báo Nghệ An, ở lần sinh thứ hai chị sinh được bé nặng 4,8kg, bé đầu nặng 3,8kg, đều bằng phương pháp sinh thường.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh bé gái sơ sinh "siêu to khổng lồ" này đã nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước vẻ đáng yêu của bé gái và kỳ tích sinh con của sản phụ.

Sản phụ sinh thường, con nặng đến 6,8kg

Năm ngoái, hình ảnh một bé trai sinh thường nặng đến 6,8kg đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội một thời gian dài. Trường hợp hy hữu này xảy ra tại Campuchia, bé trai được sinh vào ngày 4/9/2018.

Bé trai nặng 6,8kg được sinh thường từng khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Được biết trước đó người mẹ đã sinh đứa con đầu lòng nặng 4,8kg cũng bằng phương pháp sinh thường.

Xác minh thai nhi 5,1 kg chết trong lúc sản phụ sinh thường Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế Bình Định báo cáo tình hình sự việc thai nhi 5,1 kg tử vong trong lúc sinh thường.

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