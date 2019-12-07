Cảnh sát địa phương đang điều tra vụ tai nạn thang cuốn khiến một đứa trẻ 3 tuổi tử vong thương tâm.

Mới đây, tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas (California, Mỹ) xảy ra tai nạn thang cuốn khiến một bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm.

Theo Good Morning America, tối 25/9, có 3 đứa trẻ chơi gần thang cuốn tại khu vực nhận hành lý ở sân bay quốc tế Charlotte Douglas. Mẹ của chúng - bà Jiterria Lightner không có mặt để trông chừng.

3 đứa trẻ bám lên tay vịn của thang cuốn để chơi đùa, mặc thang cuốn đang đi lên cao - Ảnh: Good Morning America

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, bé Jaiden Cowart và em gái bám chặt lấy tay vịn thang cuốn từ phía ngoài. Thang cuốn đi lên mang theo cả 3 đứa trẻ đang lơ lửng. Em gái Jaiden tuột tay và được một người gần đó chụp lấy.

Còn Jaiden thì đu theo thang máy gần lên đến đỉnh rồi tuột tay và rơi xuống từ độ cao 6 mét. Nạn nhân bị chấn thương nặng vùng đầu, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong 3 ngày sau đó.

Bà Jiterria Lightner bị buộc tội không trông nom trẻ em dẫn đến tai nạn chết người - Ảnh: Good Morning America

Cậu bé 3 tuổi tử vong vì tai nạn thang cuốn - Ảnh: Good Morning America

Bà Jiterria Lightner cho biết bà cùng các con trở về nhà sau chuyến đi tới bang Florida. Trong lúc họ đang lấy hành lý, Jaiden đi lên thang cuốn rồi bị ngã.

Người mẹ bị bắt giữ và bị cáo buộc không trông nom con cái dẫn đến tai nạn chết người. Vụ việc chuẩn bị được đưa ra xét xử.

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