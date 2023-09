Dán mắt vào điện thoại, người phụ nữ bị thang máy nghiến đứt lìa chân

Người phụ nữ bước vào thang máy khi đang mải mê xem điện thoại nên bị vấp té, kẹt chân ở cửa thang. Sau đó, thang máy bất ngờ đi lên khiến nạn nhân bị đứt lìa chân vô cùng thương tâm.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn thang máy vô cùng thương tâm. Nguyên nhân vì người dùng lơ là, thiếu quan sát khi sử dụng thang máy và tâm lý chủ quan rằng chỉ khi đi thang cuốn mới phải cẩn trọng.

Người phụ nữ gặp tai nạn thang máy vì mải mê xem điện thoại - Ảnh: Dailymail

Theo đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội, một người phụ nữ bước vào thang máy nhưng vẫn mải mê dán mắt vào điện thoại. Cô vấp ngã xuống sàn và một chân bị kẹt khi cửa đóng lại, không thể rút chân ra được. Đau lòng hơn, chiếc thang máy đột nhiên di chuyển lên khiến chân nạn nhân bị nghiền nát. Đoạn video làm người xem ám ảnh, sợ hãi.

Theo cảnh sát, nạn nhân mải chơi điện thoại nên không để ý thang máy đã bắt đầu đi lên từ trước khi cô bước vào trong. Hệ thống điều khiển đã bị lỗi, khiến thang máy vẫn di chuyển mà không đóng cửa, gây nguy hiểm cho người dùng. Được biết, một người khác đi ngay sau nạn nhân đã nhận ra sự bất thường nên quyết định không bước vào và may mắn thoát chết trong gang tấc.

Nạn nhân bị thang máy nghiến mất chân vô cùng thương tâm - Ảnh: Dailymail

Dailymail đưa tin, sự việc xảy ra hôm 21/6/2017 tại một tòa nhà thuộc thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Gần đây đoạn clip này mới được công khai trên các phương tiện truyền thông. Tình trạng sức khỏe hiện tại của nạn nhân cũng không được tiết lộ.

Tai nạn này góp phần cảnh báo tất cả mọi người tuyệt đối không sử dụng điện thoại và biết quan sát kỹ hơn khi đi trên đường, tham gia giao thông hay sử dụng thang máy.

Trước đây, tại Trung Quốc đã xảy ra không ít tai nạn thương tâm mà nguyên nhân cũng do... điện thoại. Tháng 4/2016 tại thành phố Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc, một bé gái 2 tuổi đang đi trên đường thì bị xe hơi cán lên người trong khi người mẹ đi ngay đằng sau, mắt dán vào màn hình điện thoại. Người mẹ lúc này mới hốt hoảng kiểm tra tình hình của con và đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bé gái đã không thể qua khỏi.

Clip: Bé 2 tuổi bị xe cán tử vong vì mẹ mải xem điện thoại

