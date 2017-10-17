Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình

Giải trí 17/10/2017 11:45

Sở hữu ngoại hình nóng bỏng, nuột nà, Ngọc Trinh luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Đặt biệt, “Nữ hoàng nội y” khiến cánh mày râu không thể rời mắt khi rất siêng diện trang phục mát mẻ ở chốn đông người.

Lột xác khỏi làn da ngăm đen không nổi bật, Ngọc Trinh đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của những bộ bikini sexy, nóng bỏng. Đặc biệt, người đẹp còn được công chúng ưu ái dành tặng danh hiệu “Nữ hoàng nội y”.

Với gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, Ngọc Trinh khiến khán giả không thể rời mắt. Đặc biệt, “Nữ hoàng nội y” còn sở hữu thân hình nóng bỏng, nuột nà cùng gu thời trang vô cùng táo bạo khiến phái mạnh “điêu đứng” mỗi khi xuất hiện.

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 1
Mặc mát mẻ khi đi thang cuốn, vòng 1 đẫy đà của Ngọc Trinh vô tình lọt vào khung hình của một thanh niên. Nhìn biểu cảm của chàng trai ai cũng sốc - Ảnh: Internet

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 2
Là người nổi tiếng nên "Nữ hoàng nội y" luôn trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện - Ảnh: Internet

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 3
Nữ diễn viên Vòng eo 56 mặc hở bạo khi đi siêu thị - Ảnh: Internet

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 4
Người đẹp khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt khi thấy tấm lưng nõn nà của mình - Ảnh: Internet

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 5
Trang phục đi siêu thị của người đẹp khiến mọi người xung quanh nóng mặt vì hở trọn phần lưng và vòng 1 lấp ló - Ảnh: Internet

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 6
Trước đó, người đẹp gốc Trà Vinh cũng không ít lần diện áo hai dây nóng bỏng khi xuất hiện ở trung tâm thương mại - Ảnh: Internet

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 7
Một bộ trang phục khác của "Nữ hoàng nội y" khiến dư luận chú ý - Ảnh: Internet

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 8
Ngọc Trinh khiến người đi trước đỏ mắt khi lộ vòng 1 nóng bỏng - Ảnh: Internet

Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình - Ảnh 9
Ngoài ra, người đẹp còn khiến những người đi sau không thể rời mắt khi diện quần ngắn cũn thế này - Ảnh: Internet

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