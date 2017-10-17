Thanh niên suýt đập đầu vào thang cuốn vì 'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 lọt vào khung hình

Sở hữu ngoại hình nóng bỏng, nuột nà, Ngọc Trinh luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Đặt biệt, “Nữ hoàng nội y” khiến cánh mày râu không thể rời mắt khi rất siêng diện trang phục mát mẻ ở chốn đông người.

Lột xác khỏi làn da ngăm đen không nổi bật, Ngọc Trinh đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của những bộ bikini sexy, nóng bỏng. Đặc biệt, người đẹp còn được công chúng ưu ái dành tặng danh hiệu “Nữ hoàng nội y”.

Với gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, Ngọc Trinh khiến khán giả không thể rời mắt. Đặc biệt, “Nữ hoàng nội y” còn sở hữu thân hình nóng bỏng, nuột nà cùng gu thời trang vô cùng táo bạo khiến phái mạnh “điêu đứng” mỗi khi xuất hiện.

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