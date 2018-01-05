Bé gái 2 tuổi đang cầm chén cơm thì bị vấp ngã, chén vỡ toang dẫn đến một mảnh sành đâm sâu vào cổ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đứt động mạch, tĩnh mạch và đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ bên phải, tình hình vô cùng nguy kịch.

Hôm nay (5/1), bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết vừa cứu sống thành công một bệnh nhi 2 tuổi bị ngưng tim, ngừng thở do mảnh sành đâm thủng cổ. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 3/1, bé gái N.T.T. (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu dẫn đến hôn mê. Qua khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện cổ bên phải của bệnh nhi có vết đâm sâu 3 cm, làm đứt nhiều mạch máu và dây thần kinh.

Ê kíp phẫu thuật được huy động từ nhiều bệnh viện lớn - Ảnh: VOV Theo người nhà bệnh nhi, T. đang cầm chén cơm thì bị vấp ngã, chén vỡ toang dẫn đến một mảnh sành đâm sâu vào cổ của bé gái. Quá sợ hãi nên người nhà em đã rút mảnh sành ra, lấy khăn quấn vào cổ để cầm máu và đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành truyền máu, truyền dịch và đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Trong quá trình kẹp các động mạch, tĩnh mạch vùng cổ bị đứt và cầm máu, các bác sĩ còn phát hiện đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ bên phải cũng bị đứt. Tính mạng bệnh nhi bị đe dọa nghiêm trọng. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ của các bệnh viện Nhi Đồng 1, Đại học Y Dược, Chấn thương Chỉnh hình cùng phối hợp can thiệp để cứu sống nạn nhân.

Sau hơn 5 tiếng vừa hồi sức vừa phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu nối thành công các mạch máu và đám rối thần kinh, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Qua hôm sau, bé gái có dấu hiệu hồi sinh, đồng tử phản xạ với ánh sáng, huyết áp ổn định, vết mổ không bị nhiễm trùng và ngừng chảy máu. Sáng nay (5/1), bệnh nhi vẫn còn hôn mê, thở bằng máy, tuy thoát được nguy cơ tử vong nhưng khả năng cao não sẽ bị tổn thương vì ngưng tim, ngừng thở kéo dài. Bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm nhưng khả năng cao sẽ bị tổn thương não - Ảnh: VOV Bác sĩ Tiến bày tỏ sự tiếc nuối trước sai lầm trong việc sơ cứu của người nhà bé gái 2 tuổi. Đáng lẽ nên để nguyên mảnh sành trên cổ, cố định cổ và đầu rồi đến bệnh viện gần nhất cấp cứu thay vì rút mảnh sành ra. Hành động này khiến máu chảy tràn ra ngoài không cầm lại được. Phụ huynh cũng có thể cầm máu bằng cách dùng gạc đắp xung quanh, băng quanh cổ rồi đưa đi cấp cứu.

Bé gái 32 tuần tuổi nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non đang giành giật sự sống Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/12/2017, nhóm thiện nguyện chuyên đi xin thi thể thai nhi về chôn cất đã phát hiện bé gái 32 tuần tuổi đang thoi thóp thở, nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non. Sau đó, em được đưa đi cấp cứu tại BV Nhi Trung Ương, tình trạng hiện tại vô cùng nguy kịch.

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