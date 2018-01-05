TPHCM: Ngã vào chén cơm vỡ, bé gái 2 tuổi suýt tử vong vì bị mảnh sành đâm thủng cổ

Tin nóng 05/01/2018 15:51

Bé gái 2 tuổi đang cầm chén cơm thì bị vấp ngã, chén vỡ toang dẫn đến một mảnh sành đâm sâu vào cổ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đứt động mạch, tĩnh mạch và đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ bên phải, tình hình vô cùng nguy kịch.

Hôm nay (5/1), bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết vừa cứu sống thành công một bệnh nhi 2 tuổi bị ngưng tim, ngừng thở do mảnh sành đâm thủng cổ. 

Trước đó khoảng 20 giờ ngày 3/1, bé gái N.T.T. (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu dẫn đến hôn mê. Qua khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện cổ bên phải của bệnh nhi có vết đâm sâu 3 cm, làm đứt nhiều mạch máu và dây thần kinh. 

TPHCM: Ngã vào chén cơm vỡ, bé gái 2 tuổi suýt tử vong vì bị mảnh sành đâm thủng cổ - Ảnh 1
Ê kíp phẫu thuật được huy động từ nhiều bệnh viện lớn - Ảnh: VOV

Theo người nhà bệnh nhi, T. đang cầm chén cơm thì bị vấp ngã, chén vỡ toang dẫn đến một mảnh sành đâm sâu vào cổ của bé gái. Quá sợ hãi nên người nhà em đã rút mảnh sành ra, lấy khăn quấn vào cổ để cầm máu và đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành truyền máu, truyền dịch và đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

Trong quá trình kẹp các động mạch, tĩnh mạch vùng cổ bị đứt và cầm máu, các bác sĩ còn phát hiện đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ bên phải cũng bị đứt. Tính mạng bệnh nhi bị đe dọa nghiêm trọng. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ của các bệnh viện Nhi Đồng 1, Đại học Y Dược, Chấn thương Chỉnh hình cùng phối hợp can thiệp để cứu sống nạn nhân.

Sau hơn 5 tiếng vừa hồi sức vừa phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu nối thành công các mạch máu và đám rối thần kinh, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Qua hôm sau, bé gái có dấu hiệu hồi sinh, đồng tử phản xạ với ánh sáng, huyết áp ổn định, vết mổ không bị nhiễm trùng và ngừng chảy máu.

Sáng nay (5/1), bệnh nhi vẫn còn hôn mê, thở bằng máy, tuy thoát được nguy cơ tử vong nhưng khả năng cao não sẽ bị tổn thương vì ngưng tim, ngừng thở kéo dài.

TPHCM: Ngã vào chén cơm vỡ, bé gái 2 tuổi suýt tử vong vì bị mảnh sành đâm thủng cổ - Ảnh 2
Bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm nhưng khả năng cao sẽ bị tổn thương não - Ảnh: VOV

Bác sĩ Tiến bày tỏ sự tiếc nuối trước sai lầm trong việc sơ cứu của người nhà bé gái 2 tuổi. Đáng lẽ nên để nguyên mảnh sành trên cổ, cố định cổ và đầu rồi đến bệnh viện gần nhất cấp cứu thay vì rút mảnh sành ra. Hành động này khiến máu chảy tràn ra ngoài không cầm lại được. 

Phụ huynh cũng có thể cầm máu bằng cách dùng gạc đắp xung quanh, băng quanh cổ rồi đưa đi cấp cứu.

Bé gái 32 tuần tuổi nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non đang giành giật sự sống

Bé gái 32 tuần tuổi nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non đang giành giật sự sống

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/12/2017, nhóm thiện nguyện chuyên đi xin thi thể thai nhi về chôn cất đã phát hiện bé gái 32 tuần tuổi đang thoi thóp thở, nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non. Sau đó, em được đưa đi cấp cứu tại BV Nhi Trung Ương, tình trạng hiện tại vô cùng nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   bé 2 tuổi bị mảnh sành đâm thủng cổ tai nạn trẻ em cứu sống bé gái ngưng tim ngưng thở bệnh nhi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 59 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 59 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào