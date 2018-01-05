Bé gái 32 tuần tuổi nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non đang giành giật sự sống

Xã hội 05/01/2018 10:49

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/12/2017, nhóm thiện nguyện chuyên đi xin thi thể thai nhi về chôn cất đã phát hiện bé gái 32 tuần tuổi đang thoi thóp thở, nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non. Sau đó, em được đưa đi cấp cứu tại BV Nhi Trung Ương, tình trạng hiện tại vô cùng nguy kịch.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương, 32 tuần tuổi, nghi bị mẹ ruột đặt thuốc để ép sinh non.

Người đăng tải hình ảnh bé Hương cho biết: "Thai nhi 32 tuần tuổi, bị mẹ đẻ đặt thuốc cho thai nhi chết để ép sinh non. Nhưng với sức sống mãnh liệt, con đã không từ bỏ và chiến đấu để sống. Nhóm thiện nguyện chuyên đi xin các thai nhi về chôn cất thấy con vẫn còn sống lên đã cứu sống con. Hiện con đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch".

Bé gái 32 tuần tuổi nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non đang giành giật sự sống - Ảnh 1
Bé gái 32 tuần tuổi bị mẹ ép sinh non rồi vứt bỏ - Ảnh: Facebook

Hầu hết mọi người đều tỏ ra vô cùng bất bình với hành động của mẹ ruột bé gái: "Thai nhi lớn đến thế này còn quyết tâm phá bỏ. Nếu không thể nuôi dưỡng thì sinh ra rồi cho những người bị hiếm muộn. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với con như thế? Thật sự là đau lòng quá", A.T. bày tỏ. Bên cạnh đó, rất nhiều người cùng cầu nguyện, chúc bé mau khỏe và tìm được mái ấm thật tốt.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện BV Nhi Trung Ương (Hà Nội) cho biết, tình trạng hiện tại của bé gái rất nguy kịch do bị nhiễm khuẩn và suy hô hấp. Sau khi xét nghiệm, phát hiện bé gái có vi khuẩn kháng thuốc trong máu.

Được biết, nhóm thiện nguyện nhặt được bé gái này lúc 18h30 ngày 25/12/2017 và đưa bé đi cấp cứu ngay sau đó.

Bé gái 32 tuần tuổi nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non đang giành giật sự sống - Ảnh 2
Nhiều người cầu nguyện, mong bé gái vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh: Facebook
Bé gái 32 tuần tuổi nghi bị mẹ đặt thuốc để ép sinh non đang giành giật sự sống - Ảnh 3
Hầu hết mọi người đều vô cùng phẫn nộ trước hành động của người mẹ - Ảnh: Facebook
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