Hoàn cảnh bi đát của bé trai phải cắt bỏ mũi vì bị nhiễm trùng hoại tử, 6 tuổi chưa biết nói và đi lại

Xã hội 01/01/2018 15:07

Năm 1 tuổi, bé phải đi cấp cứu vì có hiện tượng sốt cao, co giật. Cha mẹ chết lặng khi nghe bác sĩ cho biết con bị nhiễm trùng máu, dẫn đến hoại tử toàn thân, buộc phải cắt bỏ mũi và các cơ tay chân trên cơ thể.

Cháu bé có hoàn cảnh đáng thương này là Hoàng Duy Anh (6 tuổi), con của anh Hoàng Văn Việt và chị Hoàng Thị Thủy, ngụ xóm 11, thôn Vân Đồn, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định). Khi sinh ra, em cũng khỏe mạnh, hoạt bát như bao đứa trẻ bình thường khác. Lên 6 tháng tuổi, Duy Anh bị viêm tai giữa, chảy mủ nhiều và sốt cao. Gia đình đưa con đến nhiều bệnh viện chữa trị như bệnh viện tỉnh Nam Định, bệnh viện ĐH Y Thái Bình, sau đó tiếp tục chuyển lên viện Nhi Trung Ương.

Đến năm 1 tuổi, Duy Anh phải đi cấp cứu vì có hiện tượng sốt cao, co giật. Tại đây, cha mẹ em chết lặng khi nghe bác sĩ nói em bị nhiễm trùng máu, dẫn đến hoại tử toàn thân, buộc phải cắt bỏ mũi và các cơ tay chân trên cơ thể. Nằm ôm đứa con khóc đến mệt lả vì đau đớn, chị Thủy như đứt từng khúc ruột vì bất lực.

Không lâu sau, bi kịch lại ập xuống gia đình nhỏ. Bé Duy Anh lại bị mắc viêm màng não, phải điều trị tại khoa lây (bệnh viện Nhi Trung ương) suốt thời gian dài. 

Mang trên mình quá nhiều bệnh tật nên dù đã 6 tuổi, bé trai vẫn không thể nói và đi lại. Dù gia đình đã "vái tứ phương", ở đâu nghe có thầy giỏi là đưa em tới chữa trị nhưng bệnh tình em cũng không có biến chuyển.

Hoàn cảnh bi đát của bé trai phải cắt bỏ mũi vì bị nhiễm trùng hoại tử, 6 tuổi chưa biết nói và đi lại - Ảnh 1
Bé trai phải cắt bỏ mũi và các cơ tay chân nên không thể đi lại hay nói được, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác - Ảnh: Xây Dựng

Gia cảnh của bé trai cũng rất đáng thương. Nhà nghèo, ruộng đất lại ít nên cha mẹ em phải bươn chải nhiều nghề để kiếm sống. Thu nhập trung bình một ngày chỉ khoảng hơn 200 ngàn đồng. Số tiền này phải chắt chiu, tiết kiệm hết mức mới có thể lo cho Duy Anh và đứa em trai 4 tuổi. Chạy ăn từng bữa đã khổ, lại phải chăm lo cho đứa con bệnh tật, vợ chồng chị Thủy nhiều lần muốn gục ngã vì quá mệt mỏi. 

Hoàn cảnh bi đát của bé trai phải cắt bỏ mũi vì bị nhiễm trùng hoại tử, 6 tuổi chưa biết nói và đi lại - Ảnh 2

Duy Anh được xác nhận khuyết tật mức độ nặng, hiện tại mỗi tháng gia đình phải đưa cháu lên Hà Nội khám định kỳ ít nhất 1 lần - Ảnh: Xây Dựng

Ông Phạm Văn Hoạt, chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: Gia cảnh nhà bé trai thuộc diện vô cùng khó khăn, xã đã cấp sổ hộ nghèo để được hưởng các chính sách ưu tiên trong các khoản y tế cũng như hỗ trợ từ nhà nước. Tuy hai vợ chồng anh Việt rất chịu khó làm ăn nhưng phải lo cho hai con nhỏ, cháu lớn lại bệnh tật nên vẫn phải vay mượn nhiều nơi. Xã Nghĩa An thuộc diện nghèo của huyện, nhiều gia đình khó khăn nên cũng không thể giúp gì cho bé Duy Anh.

"Nếu có một phép màu, tôi chỉ mong con được hết bệnh, khỏe mạnh có thể nói được như bao đứa trẻ khác", mẹ bé trai bật khóc.

Mọi đóng góp cho bé Duy Anh xin gửi về:

Anh: Hoàng Văn Việt xóm 11, thôn Vân Đồn, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Số điện thoại: 01255183492

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