Clip: Bé trai vùng cao trần truồng với đôi chân bị liệt giữa trời đông khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt

Xã hội 26/12/2017 14:36

Không biết người thân của em ở đâu, sao họ lại để em trần truồng giữa cái lạnh thấu xương này?… là suy nghĩ chung của cộng đồng mạng khi xem đoạn clip về cậu bé đáng thương.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip kèm những dòng chia sẻ của tài khoản Facebook Duan Nguyen trong chuyến đi đến huyện miền núi Mường Lát (Thanh Hóa). Xem clip, cộng đồng mạng không khỏi xót xa về sự khổ cực, thiệt thòi của những em bé vùng cao.

Trên trang Facebook cá nhân, Duan Nguyen viết: “Không thể thốt nên lời khi đi vào Mường Lát. Thằng bé đáng thương tội nghiệp, trần truồng trong cái lạnh giá bị liệt hai chân không có bạn chơi đùa với đất. Mình thương cho nó được mỗi quả cam mà xé lòng, thương quá. Giá như ai đó chữa cho nó cái chân để có thể đi như mọi đứa trẻ bình thường, chạy nhảy vui đùa. Chỉ vì cái nghèo mà nó chịu vậy...”.

Cậu bé hoàn toàn không có lấy một bộ quần áo mặc trên người. Cơ thể em tím tái vì lạnh, gương mặt và tay chân lấm lem đất cát.

Clip: Bé trai vùng cao trần truồng với đôi chân bị liệt giữa trời đông khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt - Ảnh 1
Không mảnh vải che thân, cơ thể em tím tái vì lạnh - Ảnh: Facebook
Clip: Bé trai vùng cao trần truồng với đôi chân bị liệt giữa trời đông khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt - Ảnh 2
Đoạn chia sẻ của tài khoản Duan Nguyen thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn chia sẻ đã nhận được gần 6 nghìn lượt thích, hơn 7 nghìn lượt chia sẻ và gần 2 nghìn bình luận của cộng đồng mạng. Rất nhiều bạn trẻ đã tìm hiểu thông tin để quyên góp ủng hộ quần áo ấm cho em.

Thương em quá! Bố mẹ em đâu mà lại để con chịu cảnh này?” – tài khoản T.N bình luận xót xa.

Tài khoán C.T bày tỏ: “Nhìn em lại cảm thấy mình và những đứa trẻ sống nơi thành phố hoa lệ may mắn hơn nhiều. Không phải em bé nào cũng được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Các em bé vùng cao mới tí tuổi mà đã phải chịu vất vả rồi!”.

Clip: Bé trai vùng cao trần truồng với đôi chân bị liệt giữa trời đông khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt - Ảnh 3
Cộng đồng mạng không khỏi xót xa trước tình cảnh đáng thương của em bé - Ảnh chụp màn hình

Hình như miền đấy đang lạnh lắm. Mong ai đưa em về nhà gấp. Chân bị liệt làm sao em về được đây. Chắc lạnh lắm em mới co người lại như vậy” – tài khoản K.D thương cảm.

Clip: Bé trai vùng cao trần truồng với đôi chân bị liệt giữa trời đông khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt - Ảnh 4
Ai cũng mong em sớm được ăn no mặc ấm - Ảnh chụp màn hình

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng mạng đã tìm được danh tính em bé trong đoạn clip. Được biết, em tên Pàng, sống tại bản Xa Lung, huyện Mường Lý. Đôi chân Pàng bị bại liệt vì hỏa hoạn. Em mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị tâm thần nên sống cùng ông bà trong cảnh khó khăn.

Clip: Bé trai vùng cao trần truồng với đôi chân bị liệt giữa trời đông khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt - Ảnh 5
Cậu bé rất vui mừng khi được cho quà bánh - Ảnh cắt từ clip
Clip: Bé trai vùng cao trần truồng với đôi chân bị liệt giữa trời đông khiến cộng đồng mạng rưng rưng nước mắt - Ảnh 6
Cộng đồng mạng đã tìm được thông tin về em bé và liên hệ để sớm quyên góp quần áo, thức ăn cho em - Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện vẫn đang tiếp tục được cộng đồng mạng chia sẻ.

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