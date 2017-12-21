Kính cường lực nhà tắm phát nổ, bé trai 7 tuổi thương tích đầy mình

Xã hội 21/12/2017 11:27

Vừa vào phòng tắm thì kính cường lực phát nổ, bé trai 7 tuổi bị mảnh vỡ găm đầy người gây thương tích.

Mới đây, chị Hoa (Hải Phòng) đã chia sẻ hình ảnh kính cường lực nhà tắm của gia đình bỗng dưng phát nổ khiến con trai chị là bé Anh Minh (7 tuổi) bị mảnh vỡ găm vào người dẫn đến bị thương chảy máu.

Kính cường lực nhà tắm phát nổ, bé trai 7 tuổi thương tích đầy mình - Ảnh 1
Chị Hoa chia sẻ hình ảnh con trai 7 tuổi bị thương do vỡ kính cường lực - Ảnh: Facebook

Chị Hoa cho biết vào chiều ngày 19/12, bé Minh vừa vào nhà tắm thì hai vợ chồng chị nghe tiếng nổ lớn phát ra, sau đó là tiếng hét lớn của con.

Chạy vào kiểm tra, chị hoảng hồn khi thấy kính nhà tắm đã vỡ vụn. Hai tay bé Minh bị nhiều mảnh kính găm phải nên bị thương. Còn em gái Minh đang đứng cửa nhà tắm, tuy không bị gì nhưng cũng rất hoảng sợ. 

Theo chị Hoa, nhà chị mới xây được 2 tháng nay. Trước khi chọn lắp kính cường lực, chị đã tham khảo nhiều chỗ về giá thành và chất lượng. Tuy từng nghe về những vụ nổ kính cường lực trước đây nhưng chị nghĩ chỉ cần chọn loại kính tốt, đắt tiền thì sẽ an toàn.

Trả lời về nghi vấn con trai nghịch phá làm vỡ kính, chị Hoa cho biết trước giờ bé Minh rất ngoan, không thể có chuyện đập phá mạnh đến mức vỡ được kính cường lực dày 10 li. 

Kính cường lực nhà tắm phát nổ, bé trai 7 tuổi thương tích đầy mình - Ảnh 2
Nhà tắm được lắp kính cường lực trước khi phát nổ - Ảnh: Facebook
Kính cường lực nhà tắm phát nổ, bé trai 7 tuổi thương tích đầy mình - Ảnh 3
Kính cường lực vỡ vụn sau khi phát nổ - Ảnh: Facebook

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình chị đã phản ánh với bên cửa hàng kính nhưng lúc đầu họ đổ lỗi do con chị nghịch ngợm hoặc tác động mạnh khiến kính vỡ. Tuy nhiên, chị Hoa khẳng định con mình chỉ mới vào nhà tắm, chắc chắn không nghịch phá gì, đồng thời đưa ra nhiều dẫn chứng về những vụ nổ kính tương tự ở nhiều nơi khác. 

Lúc này, đại diện cửa hàng giải thích do lúc thi công thợ không chuyên nghiệp, làm sai quy cách dẫn đến việc lúc mở hay đóng chỉ cần tác động nhẹ vào cạnh kính là nứt vỡ toàn bộ.

Kính cường lực nhà tắm phát nổ, bé trai 7 tuổi thương tích đầy mình - Ảnh 4
Bé trai 7 tuổi bị thương ở cánh tay sau khi nổ kính cường lực - Ảnh: Facebook

"Họ hẹn rằng sẽ qua nhà xem và kiểm tra. Nhưng hôm nay vẫn chưa thấy sang. Qua việc này mình mới hiểu, kính có tốt đến mấy nhưng thi công không đúng tiêu chuẩn sẽ gây nguy hiểm cho những người sử dụng. Mình chia sẻ những điều này cũng là mong giúp cho những gia đình khác có thể tránh khỏi những vụ việc tương tự như nhà mình", chị Hoa chia sẻ với PV Khám Phá.

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Sáng 23/7, anh L.H (Văn Chương, Hà Nội) sau khi tập thể dục về nhà, vào phòng tắm thì gặp phải tai nạn bất ngờ: Kính cường lực phòng tắm bị vỡ khiến anh bị thương phải khâu nhiều mũi trên tay.

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