Vỡ kính cường lực phòng tắm, chủ nhà phải khâu hàng chục mũi

Khi xảy ra sự việc, anh H. đã kịp thời bảo vợ chụp ảnh hiện trường để làm bằng chứng. Về phần anh H., do chỉ đứng trong không gian hẹp (khoảng 2m) nên bị những mảnh vỡ của kính bắn lên khắp người khiến anh phải khẩu khoảng 10 mũi ở tay, mặt, ngực và cánh tay cũng bị thương.

Được biết, ngôi nhà của anh H. chỉ vừa được xây cách một năm, dùng loại kính cường lực 8 ly ở phòng tắm. Đây là nơi hằng ngày gia đình vẫn thường xuyên sử dụng, không có dấu hiệu bất thường.

"Sợ quá các mẹ ơi, giờ mới hoàn hồn về vụ: Nổ kính cường lực phòng tắm kính

Thề luôn giờ viết e vẫn còn run, không bao giờ nghĩ luôn là nó có thể nổ tung như Boom như thế ...

Như bình thường chồng em vào đi tắm kéo cửa bình thường thì quay ra chuẩn bị tắm thì tự nhiên " bùm" 1 phát ...

Chồng em ko kịp phản xạ đứng nguyên trong đó, các mảnh kính vỡ vụn bắn tung toé găm đầy người chồng em, rách 1 vết sâu ở tay và nhiều vết rách khắp người .

Giờ đang phải vào viện chụp X-quang soi dị vật để gắp các mảnh kính nhỏ ra và khâu lại. Cảnh báo các nhà cũng đang sử dụng cửa kính cường lực như nhà em ... thôi từ nay về dùng rèm tắm cho yên tâm không đẹp với hiện đại nữa.

Phòng tắm này nhà em sử dụng mới được 1 năm thôi nhé và kính cường lực 8 li mà còn như thế

Nhất là còn có con nhỏ, may hôm nay con em chưa vào tắm nếu không thì chả hiểu mọi chuyện còn sẽ ra sao ...

Thật sự bây giờ không thể tin tưởng được bất cứ cái gì luôn. Ai cũng nghĩ độ an toàn của kính cường lực rất tốt thế mà còn nổ Bùm như boom thế này thì nguy hiểm quá. Quá đáng sợ!"

Một trường hợp khác: trước đó, khoảng 1 tháng, gia đình anh T. cũng xảy ra sự cố tương tự với kính cường lực khi cả gia đình đi nghỉ mát ở Quy Nhơn. Tai nạn khiến cháu bé 3 tuổi phải khâu tổng cộng 5 tuổi.

Kính cường lực ngày càng được sử dụng nhiều trong các hộ gia đình vì khả năng chịu lực tốt hơn kính thường 4 - lần và rất khó trầy xước. Ngoài ra, khi bị vỡ nó sẽ vỡ thành những hạt nhỏ không gây sát thương như kính thường. Tuy nhiên, gần đây xảy ra ngày càng nhiều các vụ tai nạn do kính cường lực gây nên. Do đó, các hộ gia đình cần hết sức cẩn thận và kỹ lưỡng khi lựa chọn mua sắm, trang trí và sử dụng loại kính này.