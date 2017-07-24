Theo lời kể của V., bạn gái của mình tên N., khi hai người đi cạnh nhau, cô luôn tỏ ra là một người ngoan ngoãn, ngây thơ. Tuy nhiên, trong một lần vô tình, V. phát hiện được một quyển nhật ký mà N. dùng để ghi chép lại những lần quan hệ tình dục của mình.

Cách đây không lâu, trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, một chàng trai tên V. đã chia sẻ về việc bản thân vô tình bắt gặp quyển nhật ký tình dục của bạn gái khiến nhiều người choáng váng.

Theo đó, N. đã bắt đầu quan hệ với đàn ông từ rất sớm, dần dần cô trở thành kẻ “nghiện sex”. Người bạn trai đầu tiên đã phải bỏ chạy vì N. quá “mạnh” trong chuyện giường chiếu.

Đến người tình thứ hai, N. tự nhủ sẽ trở thành cô gái ngoan ngoãn trong mắt người yêu. Tuy nhiên, những cám dỗ về thể xác, vật chất đã khiến cô buông bỏ bản thân, lao vào những cuộc yêu triền miên không lối thoát. Tuy nhiên, xung quanh người đàn ông này có rất nhiều cô gái đẹp nên N. không thể níu kéo được hắn ta mặc dù đã nghiện cơ thể của người này.

Thất vọng sau hai cuộc tình tan vỡ, N. đã chọn một người đàn ông lớn tuổi để ân ái, thỏa mãn cơn nghiện sex của bản thân. Nhưng qua một thời gian, gã lại khiến N. chán nản vì không mang lại cảm xúc cho cô.

Khi đọc đến những dòng mà người yêu thú nhận về sở thích bệnh hoạn của mình trong chuyện chăn gối, V. đau đớn khôn cùng. Anh không thể ngờ rằng đằng sau con người ngây thơ, thánh thiện anh đối mặt hằng ngày lại là những ham muốn vô cùng thấp hèn, bệnh hoạn.

Theo lời V. kể, dù anh và bạn gái chưa từng đi quá giới hạn, mỗi lần anh đề nghị, N. đều từ chối khéo léo, viện lý do rằng “muốn giữ gìn đến đêm tân hôn”. Nhưng sau khi đọc được quyển nhật ký của N., V. quyết định sẽ chia tay bạn gái dù sự việc đã xảy ra khá lâu, anh sẵn sàng chấp nhận tha thứ những lỗi lầm của N. nhưng anh không thể tha thứ cho sự dối trá của cô gái này.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người cho rằng ai cũng có quá khứ riêng của mình, khi đã yêu thì phải biết tôn trọng và chấp nhận những quá khứ đó.

“Trước hết, nhật ký là để người ta ghi lại những gì đã trải qua trong đời, không gì mà người ta không được ghi lại chuyện chăn gối nếu người ta thích cả”, S.T bình luận.

“Ai chẳng có quá khứ, ông anh này đừng so đo quá, nếu cảm thấy chưa đủ lớn thì đừng tiến đến hôn nhân vội, nói một lần rồi hãy tính”, D.C khuyên giải.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng quyết định chia tay của chàng trai là vô cùng đúng đắn vì nếu hai người lấy nhau sau này sẽ rất khổ sở bởi quyển nhật ký này, nếu chia tay thì sẽ tốt cho cả hai.

“Cô gái này sống thật với cảm xúc nhưng xúc cảm với nhiều người quá, một con người nếu quá đam mê nhục dục thì sẽ tỷ lệ nghịch với sự chung thủy”, người dùng mạng xã hội tên H.T bình luận.