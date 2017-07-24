Ngẩn ngơ với vẻ đẹp của Sài Gòn xưa khiến bao thế hệ nhung nhớ

Khác với một đô thị là điểm đến của đông đúc người tứ xứ ồn ào và tấp nập như hiện nay, xe cộ lúc nào cũng kẹt cứng, những cô gái tân thời lắm lúc lạc điệu với những trang phục "thiếu vải", lục tìm trong kho ảnh xưa, những người hoài niệm thường khó kiềm nỗi tiếc nuối về một Sài Gòn bình dị, dễ thương đến lạ lùng.

Qua bao năm tháng, Sài Gòn xưa, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, đã phát triển thành một đô thị, trung tâm kinh tế văn hóa của cả nước. Công nghệ phát triển vượt bậc, những tòa cao ốc nối tiếp nhau mọc lên mỗi ngày..., Sài Gòn xưa giờ đã khác đi nhiều lắm!

Dẫu có đôi chút tiếc nuối, nhưng chắc hẳn ai cũng cảm thấy tự hào khi có thể nhận ra Sài Gòn đã đổi thay. Sài Gòn giờ đây vẫn có chút mộc mạc, an yên nhưng cũng rất hiện đại để hòa nhập với đà phát triển chung của thế giới.

Dù vậy, để hiểu rõ vùng đất này, người ta phải sống với nó, gắn bó thật lâu mới có thể hiểu và thương. Bởi, Sài Gòn với những nét đẹp bình dị thời xa xưa cũ, theo đà phát triển, buộc phải gồng mình lên để trưởng thành thêm mỗi ngày.