Ngẩn ngơ với vẻ đẹp của Sài Gòn xưa khiến bao thế hệ nhung nhớ

Đời sống 24/07/2017 15:29

Chắc hẳn, trong những gia đình có sự góp mặt của nhiều thế hệ, thể nào cũng có nhiều bạn trẻ từng nghe ông bà mình nói những câu như: "Thời của tao, Sài Gòn không như vậy!". Thường chúng ta cứ đinh ninh ông bà mình lạc hậu, không muốn chấp nhận sự thay đổi. Nhưng nếu tận mắt chứng kiến những hình ảnh dưới đây thì suy nghĩ của bạn chắc hẳn sẽ khác.

Khác với một đô thị là điểm đến của đông đúc người tứ xứ ồn ào và tấp nập như hiện nay, xe cộ lúc nào cũng kẹt cứng, những cô gái tân thời lắm lúc lạc điệu với những trang phục "thiếu vải", lục tìm trong kho ảnh xưa, những người hoài niệm thường khó kiềm nỗi tiếc nuối về một Sài Gòn bình dị, dễ thương đến lạ lùng.

ảnh sài gòn ngày xưa
Không phải lồng đèn hình siêu nhân, người nhện hay các nhân vật hoạt hình nước ngoài, trẻ em thời xưa đón trung thu bằng những chiếc lồng đèn thủ công nhiều màu sắc - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Mỗi khi đến Tết, người dân Sài Gòn lại náo nức đi chợ hoa mua sắm - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Những chậu hoa được sắp xếp vô cùng gọn gàng, người mua cũng thong thả lựa chọn chứ không phải chen lấn, xô đẩy - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Áo dài là trang phục được sử dụng phổ biến, người ta mặc nó kể cả khi đi học, đi làm hay dự tiệc - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Nữ sinh và áo dài đã trở thành nguồn cảm hứng cho không ít nhà văn, nhà thơ thời trước - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Những chuyến xe vội vã đưa người Sài Gòn về những vùng quê xa, hình ảnh quen thuộc khắc sâu trong tâm trí của nhiều người sống tha hương - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Không phải game online như thời nay, những đứa trẻ đất Sài Gòn xưa giải trí bằng những trò chơi vô cùng bình dị - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Những hình ảnh không khó bắt gặp ở Sài Gòn những năm 60 - 70 nhưng ngày nay là vô cùng hiếm thấy - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Trong ký ức của nhiều thế hệ, người Sài Gòn bình dị và gần gũi vô cùng - Ảnh: Internet

ảnh sài gòn ngày xưa
Những món ăn gắn liền với bao thế hệ người Sài Gòn - Ảnh: Internet

Qua bao năm tháng, Sài Gòn xưa, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, đã phát triển thành một đô thị, trung tâm kinh tế văn hóa của cả nước. Công nghệ phát triển vượt bậc, những tòa cao ốc nối tiếp nhau mọc lên mỗi ngày..., Sài Gòn xưa giờ đã khác đi nhiều lắm! 

Dẫu có đôi chút tiếc nuối, nhưng chắc hẳn ai cũng cảm thấy tự hào khi có thể nhận ra Sài Gòn đã đổi thay. Sài Gòn giờ đây vẫn có chút mộc mạc, an yên nhưng cũng rất hiện đại để hòa nhập với đà phát triển chung của thế giới.

Dù vậy, để hiểu rõ vùng đất này, người ta phải sống với nó, gắn bó thật lâu mới có thể hiểu và thương. Bởi, Sài Gòn với những nét đẹp bình dị thời xa xưa cũ, theo đà phát triển, buộc phải gồng mình lên để trưởng thành thêm mỗi ngày.

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