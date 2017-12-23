Bé trai 7 tuổi mồ côi cha ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường làm bao người khóc cạn nước mắt

Giữa cái lạnh thấu xương -10 độ C, cậu bé mồ côi vẫn ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường hàng giờ đồng hồ. Khi nghe câu chuyện phía sau, người đến viếng đã không cầm được nước mắt…
Cha mất sớm, bao năm qua, mẹ con cậu bé 7 tuổi Trịnh Thụy Xương lặng lẽ sống trong căn nhà rách nát tại huyện Ngũ Đài, địa cấp thị Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).
Thế nhưng, cách đây một tuần, mẹ em đã qua đời vì bạo bệnh. Thụy Xương bỗng chốc thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Càng xót xa hơn khi nhà quá nghèo, em không đủ tiền lo việc mai táng. Cảm thương cậu bé bất hạnh, bà con trong xóm đã quyên góp được 100 nhân dân tệ (hơn 300 nghìn đồng).
Theo Sina, ngày 21/12, thi hài mẹ Thụy Xương được đưa đi án táng giữa thời tiết lạnh thấu xương. Khi quan tài mẹ vừa ra khỏi nhà, cậu bé đã lặng lẽ quỳ xuống cúi chào và cảm tạ tất cả những người đến viếng để đáp lại ân tình mọi người đã dành cho mẹ con em.
Hình ảnh cậu bé nhỏ thó quỳ một mình giữa đường trong ngày đưa tang mẹ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ai nấy đều đau xót cho cậu bé mồ côi, hiếu thảo nhưng đầy bất hạnh này.