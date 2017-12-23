Bé trai 7 tuổi mồ côi cha ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường làm bao người khóc cạn nước mắt

Thế giới 23/12/2017 15:24

Giữa cái lạnh thấu xương -10 độ C, cậu bé mồ côi vẫn ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường hàng giờ đồng hồ. Khi nghe câu chuyện phía sau, người đến viếng đã không cầm được nước mắt…

Cha mất sớm, bao năm qua, mẹ con cậu bé 7 tuổi Trịnh Thụy Xương lặng lẽ sống trong căn nhà rách nát tại huyện Ngũ Đài, địa cấp thị Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Thế nhưng, cách đây một tuần, mẹ em đã qua đời vì bạo bệnh. Thụy Xương bỗng chốc thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Càng xót xa hơn khi nhà quá nghèo, em không đủ tiền lo việc mai táng. Cảm thương cậu bé bất hạnh, bà con trong xóm đã quyên góp được 100 nhân dân tệ (hơn 300 nghìn đồng).

Bé trai 7 tuổi mồ côi cha ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường làm bao người khóc cạn nước mắt - Ảnh 1
Nhờ mọi người quyên góp, Thụy Xương đã có tiền lo mai táng cho mẹ - Ảnh: Sina
Bé trai 7 tuổi mồ côi cha ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường làm bao người khóc cạn nước mắt - Ảnh 2
Thụy Xương trở thành trẻ mồ côi cả mẹ lẫn cha - Ảnh: Sina

Theo Sina, ngày 21/12, thi hài mẹ Thụy Xương được đưa đi án táng giữa thời tiết lạnh thấu xương. Khi quan tài mẹ vừa ra khỏi nhà, cậu bé đã lặng lẽ quỳ xuống cúi chào và cảm tạ tất cả những người đến viếng để đáp lại ân tình mọi người đã dành cho mẹ con em.

Bé trai 7 tuổi mồ côi cha ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường làm bao người khóc cạn nước mắt - Ảnh 3
Cậu bé quỳ xuống cảm tạ những người đã giúp đỡ hai mẹ con - Ảnh: Sina
Bé trai 7 tuổi mồ côi cha ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường làm bao người khóc cạn nước mắt - Ảnh 4
Những người dân trong làng đã giúp em đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Sina

Hình ảnh cậu bé nhỏ thó quỳ một mình giữa đường trong ngày đưa tang mẹ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ai nấy đều đau xót cho cậu bé mồ côi, hiếu thảo nhưng đầy bất hạnh này.

Bé trai 7 tuổi mồ côi cha ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường làm bao người khóc cạn nước mắt - Ảnh 5
Ai cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy tình cảnh đáng thương của Thụy Xương - Ảnh: Sina
Nghẹn lòng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ngơ ngác đứng bên quan tài cha: 'Bà ơi! Bố đâu? Sao bố chưa về?'

Nghẹn lòng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ngơ ngác đứng bên quan tài cha: 'Bà ơi! Bố đâu? Sao bố chưa về?'

Nhìn thấy cảnh tượng hai cậu bé ngơ ngác, thất thần đứng bên quan tài cha, ai nấy đều không kìm nổi nước mắt vì xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện xúc động hoàn cảnh bi đát

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 38 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 38 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích