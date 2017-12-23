Bé trai 7 tuổi mồ côi cha ôm di ảnh mẹ quỳ giữa đường làm bao người khóc cạn nước mắt

Cha mất sớm, bao năm qua, mẹ con cậu bé 7 tuổi Trịnh Thụy Xương lặng lẽ sống trong căn nhà rách nát tại huyện Ngũ Đài, địa cấp thị Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Thế nhưng, cách đây một tuần, mẹ em đã qua đời vì bạo bệnh. Thụy Xương bỗng chốc thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Càng xót xa hơn khi nhà quá nghèo, em không đủ tiền lo việc mai táng. Cảm thương cậu bé bất hạnh, bà con trong xóm đã quyên góp được 100 nhân dân tệ (hơn 300 nghìn đồng).