Nghẹn lòng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ngơ ngác đứng bên quan tài cha: 'Bà ơi! Bố đâu? Sao bố chưa về?'

Đời sống 15/10/2017 08:26

Nhìn thấy cảnh tượng hai cậu bé ngơ ngác, thất thần đứng bên quan tài cha, ai nấy đều không kìm nổi nước mắt vì xúc động.

'Một năm trước vừa đội tang mẹ, giờ lại chịu tang cha'

Hai anh em Lương Quang Đạt (11 tuổi) và Lương Quang Giáp (3 tuổi) ngụ tai khối 13, phường Đông Vĩnh, TP.Vinh (Nghệ An).

Một năm trước, mẹ hai em qua đời vì bệnh nặng. Mới đây, tai nạn giao thông lại đã cướp đi mạng sống của người cha. Bên quan tài cha, nhìn thấy cảnh ông bà, người thân khóc than, Đạt và Giáp chỉ biết khóc theo.

“Khổ thân hai đứa nhỏ. Một năm trước vừa đội tang mẹ, giờ lại chịu tang cha. Chúng còn quá nhỏ để phải gánh nỗi đau quá lớn này. Chúng đã mồ côi mẹ, giờ lại mất cha, không biết sẽ sống như thế nào?” – người hàng xóm tâm sự.

Nghẹn lòng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ngơ ngác đứng bên quan tài cha: 'Bà ơi! Bố đâu? Sao bố chưa về?' - Ảnh 1
Nhìn thấy cảnh 2 đứa trẻ ngơ ngác, thất thần bên quan tài cha, ai nấy đều không kìm được nước mắt - Ảnh: Internet

Đầu tháng 10/2017, bố của hai em là Lương Cao Thành, 41 tuổi, đang trên đường đi làm về thì gặp phải đàn bò, mất tay lái nên tông mạnh vào gốc cây. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay nhưng vì vết thương quá nặng nên anh không thể qua khỏi.

Một năm trước, vợ anh Thành qua đời sau nhiều năm chạy thận, để lại gánh nặng hai đứa con thơ, người mẹ già yếu cùng khoản nợ hàng trăm triệu đồng.

Đến từng nhà gõ cửa xin tiền quyên góp mua quan tài

Trao đổi với PV Thời Đại, ông Hồ Minh Dương - Khối trưởng khối 13, phường Đông Vĩnh cho biết, anh Thành mất đi để lại hai đứa con thơ cùng mẹ già đã 70 tuổi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn đến nỗi không có tiền mua quan tài. Do đó, chính quyền địa phương đã đi từng nhà dân để vận động quyên góp mua quan tài, hỗ trợ gia đình lo việc mai táng cho anh Thành.

Nghẹn lòng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ngơ ngác đứng bên quan tài cha: 'Bà ơi! Bố đâu? Sao bố chưa về?' - Ảnh 2
Hàng xóm láng giềng vô cùng xót thương cho hoàn cảnh hai anh em Đạt và Giáp - Ảnh: Internet

Bà Đinh Thị Hảo (70 tuổi) sinh được hai người con trai. 10 năm trước, người con trai đầu qua đời bà chỉ còn lại anh Thành. Một năm qua, cả con trai út và con dâu lần lượt ra đi, bà không thôi gào khóc, ngã quỵ vì đau đớn. Giờ đây, một mình bà lão già yếu phải gồng gánh nuôi hai đứa cháu nhỏ. Đạt năm nay chỉ vừa lên lớp 6, Giáp còn quá nhỏ nên chỉ ở nhà cùng bà. 

Nghẹn lòng 2 đứa trẻ mồ côi mẹ ngơ ngác đứng bên quan tài cha: 'Bà ơi! Bố đâu? Sao bố chưa về?' - Ảnh 3
Con trai và con dâu lần lượt ra đi để lại nỗi đau tột cùng cho người mẹ già đã 70 tuổi - Ảnh: Internet

"Từ hôm thằng Thành mất đến nay mấy đứa nhỏ cứ gào khóc, bắt tôi dẫn đi tìm bố cho bằng được. Nó cứ bập bẹ hỏi "Bố đâu? Sao bố đi làm chưa về?" khiến tôi không cầm lòng được. Bố con chúng hợp nhau lắm, đi làm thì thôi, hễ về đến nhà là 3 bố con lại quấn lấy nhau. Giờ bố nó đi xa rồi, 2 đứa cháu nội tôi sẽ như thế nào đây. Chúng còn cả quãng đường dài phía trước mà tôi thì già yếu thế này, không biết sống chết lúc nào" - bà Hảo khóc nghẹn.

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22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng

"Chú! Chú, ẵm con lên đi chú, cõng con nữa chú ơi...", những tiếng la chí chóe, tranh giành nhau của gần chục đứa trẻ, cố vây lấy tôi để đòi được ẵm đi chơi. Chúng là cô nhi, vừa chào đời đã bị bố mẹ đem bỏ ngoài đường, may mắn được sư cô đem về nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ.

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