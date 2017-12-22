Cảnh báo: Chỉ vì một sợi tóc rụng, bé trai 2 tháng tuổi bị hoại tử một ngón chân

Thế giới 22/12/2017 19:19

Việc chăm sóc trẻ sơ sinh đòi hỏi các bậc cha mẹ hết sức cẩn trọng từ những chi tiết nhỏ nhất. Một sợi tóc vô tình rơi vào chân trẻ cũng có thể gây hiểm họa khôn lường.

Mới đây, một bệnh viện ở thị xã Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã tiếp nhận trường hợp bé trai 2 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng một ngón chân trái bị thâm đen và có nguy cơ hoại tử.

Cảnh báo: Chỉ vì một sợi tóc rụng, bé trai 2 tháng tuổi bị hoại tử một ngón chân - Ảnh 1
Bé trai 2 tháng tuổi nhập viện khi ngón chân đã bị thâm đen có nguy cơ hoại tử - Ảnh: Daily Mail

Theo lời kể của anh Fan (cha bé trai), thời gian gần đây vợ anh bận việc chăm sóc cha già trong bệnh viện nên một mình anh đảm đương nhiệm vụ trông con gái 1 tuổi và con trai mới sinh. Vì sơ suất nên anh đã không để ý thấy sợi tóc rụng quấn quanh chân con mình. Mãi cho đến khi ngón chân con tấy đỏ, anh mới tá hỏa. Lúc này, chân bé đã bị sợi tóc quấn chặt hơn 10 giờ đồng hồ khiến máu không lưu thông được.

Cảnh báo: Chỉ vì một sợi tóc rụng, bé trai 2 tháng tuổi bị hoại tử một ngón chân - Ảnh 2
Sợi tóc quấn chặt 10 giờ đồng hồ đã khiến máu không lưu thông được xuống ngón chân bé - Ảnh: Daily Mail

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhận định ngón chân của bé đã bị hoại tử và có nguy cơ phải cắt bỏ. Tuy nhiên, ê kíp phụ trách vẫn tích cực theo dõi tình hình sức khởe sau đó mới quyết định giữ lại hay cắt bỏ ngón chân này để đảm bảo an toàn tính mạng cho bé trai, theo Daily Mail.

Hiện tượng sợi tóc quấn chặt quanh ngón tay, ngón chân và các bộ phận khác của trẻ được gọi là hiện tượng "ga rô ngón chân"  ("toe tourniquet syndrome"). Các bác sĩ liên tục cảnh báo các bậc cha mẹ nên cảnh giác với hiểm họa từ những sợi tóc. Những phụ nữ sau sinh bị rụng tóc khá nhiều cần đặc biệt chú ý khi chăm con. Theo thống kê tại Anh, mỗi năm có khoảng 60 trường hợp trẻ từ 4 ngày tuổi đến 19 tháng tuổi mắc hội chứng này.

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