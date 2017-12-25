Nước mắt trong gia đình có 4 người tử vong vì tai nạn giao thông, ngày cưới biến thành ngày đại tang

Xã hội 25/12/2017 14:18

Cùng một lúc mất đi hai con trai, vợ sắp cưới và người em vợ, anh Tùng như chết lặng trước bị kịch quá lớn của gia đình.

Đã hai ngày trôi qua sau vụ tai nạn kinh hoàng, anh Phạm Thanh Tùng (33 tuổi) sống tại TP. Thái Nguyên (Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng đau đớn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc ô tô đã cướp đi tính mạng 4 người thân trong gia đình anh.

Danh tính 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là chị Hoàng Thị Ngọc (30 tuổi) – vợ chưa cưới của anh Tùng, 2 cháu Phạm Trần Việt Anh (6 tuổi) và Phạm Minh Anh (9 tháng tuổi) – con anh Tùng, chị Hoàng Thị Thoa (21 tuổi) – em vợ anh Tùng.

Theo đó, tối 23/12, người quen gọi điện thoại cho chị Ngọc nói đưa các con anh Tùng sang nhà đối diện uống trà sữa. Chị Thoa – em gái chị Ngọc, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đi cùng chị và 2 cháu. Thời điểm này, anh Tùng đang ở trong một cửa hàng chỉ cách hiện trường 5 mét. Lúc quay ra, anh chết đứng khi chứng kiến 4 người thân nằm bất động trên đường.

Nước mắt trong gia đình có 4 người tử vong vì tai nạn giao thông, ngày cưới biến thành ngày đại tang - Ảnh 1
Chiếc ô tô gây tai nạn - Ảnh: Internet

Gục đầu bên di ảnh vợ con, anh Tùng chia sẻ anh trú tại TP.Thái Nguyên nhưng thuê cửa hàng bán linh kiện điện thoại tại phường Ba Hàng. Anh từng có một đời vợ và cậu con trai Việt Anh sắp sửa đón sinh nhật lần thứ 9.

Cuộc hôn nhân với người vợ đầu không thành, anh Tùng bén duyên với chị Ngọc và sinh được con trai Minh Anh 9 tháng tuổi. Anh chị dự định tổ chức đám cưới trong vài ngày tới.

Vợ chồng tôi sắp cưới, tôi không ngờ ngày sắp cưới lại là ngày đại tang” – anh Tùng gạt nước mắt trải lòng.

Nước mắt trong gia đình có 4 người tử vong vì tai nạn giao thông, ngày cưới biến thành ngày đại tang - Ảnh 2
Anh Tùng ngồi thất thần bên bàn thờ vợ con - Ảnh: Công An TP.HCM

Người chồng, người cha bất hạnh tiếp lời: “Thằng lớn học ở thành phố, chủ nhật mới cùng dì xuống cửa hàng chơi, cả cháu lớn và bé đều sắp sinh nhật, ai ngờ tai nạn đã cướp của tôi tất cả…”.

Trước cú sốc quá lớn, người thân trong gia đình liên tục bên cạnh động viên anh Tùng.

Chia sẻ với PV Công An TP.HCM, anh trai anh Tùng cho biết: “Tai nạn không ai mong muốn, nhưng nó thật khủng khiếp. Chắc lái xe phải đi với tốc độ kinh hoàng nên tai nạn mới khủng khiếp như thế, đầu xe bị móp méo, em và các cháu mới văng xa đến như vậy. Mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội”.

Vào lúc 21 giờ ngày 23/12, xe ô tô mang biển kiểm soát 20C – 112.36 chạy trên Quốc lộ 3, hướng Hà Nội – Thái Nguyên khi tới km 43 +200 thuộc địa phận phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) bất ngờ đâm phải 4 người thân trong gia đình anh Tùng đang đi bộ qua đường. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ, hai người được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.

Tài xế gây tai nạn là Đỗ Văn Đồng (30 tuổi) trú tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường đã đến trình diện cơ quan công an.

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