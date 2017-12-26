Bé gái 11 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư tay viết vội: 'Con sinh cháu nhưng không nuôi được, con gửi sư nuôi giúp con'

Xã hội 26/12/2017 11:47

Khi nghe tiếng trẻ con khóc, ra trước cổng chùa kiểm tra thì sư thầy trụ trì phát hiện một bé gái đang nằm trong chiếc giỏ nhựa, bên cạnh là lá thư tay chỉ vẻn vẹn 5 dòng.

Hôm qua (25/12), lãnh đạo UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết một bé gái cân nặng khoảng 3 kg đã bị bỏ rơi trước cổng chùa Tường Vân, còn được nhiều người hay gọi là chùa Tế.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 20/12, sư thầy trụ trì Thích Đàm Linh nghe tiếng trẻ con khóc bên ngoài liền chạy ra và phát hiện trong giỏ nhựa có một bé gái sơ sinh mặc quần áo màu hồng, bên ngoài quấn bằng chiếc khăn nâu.

Bé gái 11 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư tay viết vội: 'Con sinh cháu nhưng không nuôi được, con gửi sư nuôi giúp con' - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh đã được mẹ đặt trước cổng chùa Tế - Ảnh: Internet

Bên cạnh một số đồ dùng của trẻ, sư thầy còn phát hiện lá thư tay của người mẹ chỉ vẻn vẹn 5 dòng với nội dung: “Con sinh cháu nhưng không nuôi được cháu. Con gửi sư nuôi cháu giúp con. Cháu sinh ngày 15/12/2017. Con thành thật biết ơn sư”.

Bé gái 11 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư tay viết vội: 'Con sinh cháu nhưng không nuôi được, con gửi sư nuôi giúp con' - Ảnh 2
Bức thư tay ngắn gọn nhờ sư thầy nuôi giúp của người mẹ - Ảnh: Internet

Theo Gia đình và Xã hội, ngay khi phát hiện ra cháu bé, sư thầy đã đến UBND phường Mạo Khê trình báo sự việc. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và ra thông báo tìm người thân của bé để nhận về.

Bé gái 11 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư tay viết vội: 'Con sinh cháu nhưng không nuôi được, con gửi sư nuôi giúp con' - Ảnh 3
Cổng chùa Tế, nơi cháu bé bị bỏ rơi - Ảnh: Internet

Ngày 21/12, UBND phường Mạo Khê đã ra thông báo số 239/TB-UBND về việc phát hiện trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn phường. Theo đó, văn bản thông báo đến toàn thể người dân địa phương ai là cha, mẹ hoặc người thân thích của cháu bé thì liên hệ chính quyền địa phương hoặc sư thầy trụ trì chùa Tế.

Bé gái 11 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư tay viết vội: 'Con sinh cháu nhưng không nuôi được, con gửi sư nuôi giúp con' - Ảnh 4
Thông báo của UBND phường Mạo Khê về việc phát hiện cháu bé bị bỏ rơi - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Hiện tại, cháu bé đang được nuôi dưỡng tại chùa Tế. Sau 7 ngày từ ngày ra thông báo nếu không có người thân thích nào đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục khai sinh và các thủ tục khác theo quy định.

Hà Nam: Bé gái 2 tuổi kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi ở cửa chùa kèm lá thư tay nhờ sư thầy nuôi dưỡng

Hà Nam: Bé gái 2 tuổi kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi ở cửa chùa kèm lá thư tay nhờ sư thầy nuôi dưỡng

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ đơn thân đã bỏ con gái 2 tuổi xinh xắn ở cổng chùa kèm lá thư tay. Trong thư, chị tha thiết mong các sư thầy đừng cho con gái đi ở nhà khác mà hãy nuôi cháu bé nên người.

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