Hà Nam: Bé gái 2 tuổi kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi ở cửa chùa kèm lá thư tay nhờ sư thầy nuôi dưỡng

Xã hội 22/12/2017 12:30

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ đơn thân đã bỏ con gái 2 tuổi xinh xắn ở cổng chùa kèm lá thư tay. Trong thư, chị tha thiết mong các sư thầy đừng cho con gái đi ở nhà khác mà hãy nuôi cháu bé nên người.

Sáng nay (22/12), ông Đặng Tiến Lục – Chủ tịch UBND phường Lam Hạ, TP.Phủ Lý (Hà Nam) cho biết hôm qua chính quyền địa phương đã nhận được thông báo của sư thầy chùa Hòa Lạc về việc một bé gái 2 tuổi bị mẹ bỏ rơi tại chùa.

Theo đó, người dân và các vị sư tại chùa Hòa Lạc trên địa bàn phường Lam Hạ đã phát hiện một bé gái 2 tuổi kháu khỉnh được mẹ gửi tại chùa kèm một lá thư viết tay nhờ sư thầy nuôi giúp.

Hà Nam: Bé gái 2 tuổi kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi ở cửa chùa kèm lá thư tay nhờ sư thầy nuôi dưỡng - Ảnh 1
Bé gái 2 tuổi xinh xắn được nhà chùa và người dân phát hiện vào hôm qua - Ảnh: Internet

Trong bức thư, người mẹ viết: “Con bạch thầy, con viết giấy này con tự nguyện đem con gái con để gửi vào cửa chùa. Con nhờ thầy nuôi cháu giúp con.

Tên cháu là Lê Thị Hạnh sinh ngày 12/9/2015 (âm lịch), cháu không có bố nên không thể làm giấy khai sinh. Vì hoàn cảnh bắt buộc khó khăn, con không thể nuôi được cháu, nên con mong thầy thay con nuôi cháu để cháu được nên người.

Hà Nam: Bé gái 2 tuổi kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi ở cửa chùa kèm lá thư tay nhờ sư thầy nuôi dưỡng - Ảnh 2
Lá thư viết tay gửi gắm con gái của người mẹ - Ảnh: Internet

Con biết cửa Phật từ bi, nên con mong thầy đừng cho cháu đi không may gặp người khác, số cháu không may mắn cháu sẽ khổ. Một lần nữa con mong thầy nuôi cháu giúp con. Con xin cảm ơn thầy!".

Khi phát hiện sự việc, nhà chùa đã báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, cán bộ phụ trách đã đến lập biên bản và thông báo trên loa truyền thanh trong xã để tìm người thân của bé gái, theo Eva.

Hiện tại, sức khỏe cháu bé ổn định và đang được nhà chùa cưu mang, chăm sóc.

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