Khách hết hồn khi thấy vợ tài xế taxi ôm con nấp trong cốp xe, biết lý do thì lắc đầu ngán ngẩm

Sợ chồng ngoại tình, vợ của tài xế taxi ôm con nấp trong cốp xe khiến hành khách hết hồn. Sự việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, một hành khách tên Chris Astudillo (Mexico) kể lại sự việc hy hữu khi đi taxi khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt.

Theo 7 News, Chris đang ngồi trên xe Uber thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ cốp xe. Tài xế quyết định dừng xe kiểm tra vì tưởng có con chó hay con mèo nào đó chui vào xe của mình.

Đến khi mở cốp, Chris bất ngờ phát hiện một người phụ nữ đang ôm đứa con trai nhỏ. Hóa ra người phụ nữ này là vợ của anh tài xế. Vì sợ chồng ngoại tình nên người vợ lén theo dõi.

Sợ chồng ngoại tình, vợ ôm con trốn trong cốp xe để theo dõi - Ảnh: 7 News

"Thử tưởng tượng bạn gọi xe công nghệ và phát hiện vợ tài xế đang trốn trong cốp để theo dõi anh ta, cảm giác này thật khó diễn tả", Chris viết trên trang cá nhân kèm bức ảnh chụp.

Sau khi bị phát hiện, cô vợ kia khóc lóc rồi ôm con lên ghế trước ngồi. Câu chuyện gây sốt mạng và nhận về nhiều bình luận trái chiều.

"Tôi không hiểu anh chồng đã làm gì mà để cô vợ mất lòng tin như thế. Chẳng lẽ anh ta từng ngoại tình nên vợ chẳng tin tưởng được nữa"; "Cô ấy làm mẹ kiểu gì vậy, quan tâm đến chồng hơn cả con nhỏ sao? Đứa bé có lỗi gì mà bắt nó chui rúc trong cốp xe và chứng kiến cha mẹ lục đục như thế"; "Cuộc hôn nhân không niềm tin này rồi sẽ sớm kết thúc"; "Thật tội nghiệp đứa trẻ"; "Là một phụ nữ đã làm mẹ, tôi khuyên cô ta nên chăm sóc con mình thay vì rình rập chồng như thế"; "Mọi người nên thông cảm thay vì chỉ trích. Thiết nghĩ người vợ nên đi trị liệu tâm lý"..., dân mạng bình luận.

Trót tuyên bố mang bầu 'có khó gì đâu', chồng thử mang thai giả và cái kết khiến vợ hả hê "Đàn bà ai chẳng phải chửa đẻ, sao họ chẳng kêu mà em lại than ghê thế" có lẽ là câu nói gây tổn thương nhất đối với phụ nữ mang thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khach-het-hon-khi-thay-vo-tai-xe-taxi-om-con-nap-trong-cop-xe-biet-ly-do-thi-lac-dau-ngan-ngam-346204.html