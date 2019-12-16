Góc 'gia môn bất hạnh, gia mẫu bất lực': Bé gái chăm chú đọc '10 cách làm mẹ bực mình' trong thư viện

Thế giới 16/12/2019 15:29

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh bé gái đọc sách trong thư viện khiến người xem không thể nhịn cười.

Cộng đồng mạng đang lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại cảnh bé gái đọc sách trong thư viện trường. Chỉ sau 4 tiếng đăng tải, bức ảnh đã nhận được 25.000 lượt thích và hơn 1.000 lượt bình luận từ người dùng mạng.

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Em bé đọc sách say sưa trong thư viện - Ảnh: Weibo
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Tên cuốn sách là '10 cách làm mẹ bực mình' - Ảnh: Weibo 

Bức ảnh cho thấy một bé gái đang đọc sách rất nghiêm túc cùng với những bạn khác. Thế nhưng khi nhìn tên cuốn sách thì ai nấy không thể nhịn cười. Không hiểu vì lý do gì mà cô bé này lại đọc cuốn "10 cách làm mẹ bực mình" hết sức say sưa như thế.  

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận lầy lội từ cộng đồng mạng: "Đọc để tránh 'ăn hành' đấy các bác đừng hiểu lầm cháu nó"; "Thật sự muốn biết mục đích ra đời của cuốn sách này"; "Học xong 10 cách đó qua đây chị chỉ cho thêm 20 cách nè em gái"; "Tự nhiên cảm thấy đây chính là con tui sau này, không lệch đi đâu được"; "Gia môn bất hạnh, gia mẫu bất lực"; "Con với chả cái"; "Tôi chỉ cần sống đúng với bản chất của mình thôi là mẹ tôi đủ bực mình rồi"; "Ông tác giả chắc cũng làm mẹ tức nhiều lắm rồi nên mới đúc kết được kinh nghiệm quý báu"; "Khi cuộc sống gia đình quá êm đềm nên bạn phải tìm cách khuấy động nó lên"; "Có vậy mà cũng tìm sách đọc, như tui nè thở thôi cũng đủ làm mẹ tui bực mình rồi";...

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