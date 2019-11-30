Góc 'giận tím người': Em bé cau có vì hành động 'quá đáng lắm luôn á' của bà

Thế giới 30/11/2019 16:26

Khó chịu vì hành động 'quá đáng lắm luôn á' của bà, em bé tỏ ra cau có thấy rõ khiến dân mạng không thể nhịn cười. Hình ảnh hài hước gây bão mạng và nhận về vô số bình luận lầy lội từ cộng đồng mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau những bức ảnh hài hước của bé trai "mặt học sinh thái độ phụ huynh" khiến nhiều người thích thú. Ai nấy đều tự hỏi có chuyện gì mà cậu bé phải "giận tím người" như vậy.

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Cậu bé ngồi trên xe đẩy, đầu lệch hẳn sang bên vì chiếc chăn dày phía sau - Ảnh: Weibo

Nhìn kỹ bức ảnh mới thấy người bà để cháu ngồi trong xe đẩy. Nghe thì có vẻ thoải mái đấy nhưng chẳng hiểu sao bà lại chèn một tấm chăn rất to và dày đằng sau. Vậy là đầu bé trai bị chèn ép nên lệnh sang một bên, tư thế ngồi cũng cực kỳ miễn cưỡng. Có lẽ đây là lý do khiến cậu bé cau có, trưng ra vẻ mặt "giận tím người". Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào ống kính của người đi đường và lan truyền khắp mọi ngõ ngách mạng xã hội. Một số dân mạng đùa rằng có vẻ bé trai đang suy nghĩ "Mấy người bắt nạt tui thế là đủ lắm rồi đấy" hay "Tui sẽ bỏ nhà đi cho các người vừa lòng".

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Người bà vô tình khiến cháu 'giận tím người' - Ảnh: Weibo
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Nỗi lòng không biết bày tỏ cùng ai - Ảnh: Weibo

Hình ảnh gây bão mạng xã hội và nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng.

"Trời ơi bà quá đáng với em lắm luôn á"; "Mặt cau có nhìn buồn cười quá"; "Cưng xỉu luôn trời"; "Coi cái mặt nó phán xét kìa. Chịu không nổi mà"; "Mặt kiểu tức lắm luôn á"; "Haha thánh biểu cảm"; "Ta sẽ ghim thù này"; "Coi mặt ổng già chưa kìa";...

Hiện hình ảnh hài hước vẫn đang được dân mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

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