Quấy khóc, bé trai 6 tháng tuổi bị cha bịt miệng suýt chết

Thế giới 28/11/2019 14:49

Bị đánh thức vì tiếng quấy khóc, người cha bạo hành con trai khiến đứa bé suýt ngạt thở chết.

Trẻ con quấy khóc là chuyện hết sức bình thường. Những lúc này, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân khiến con khó chịu để khắc phục. Thế nhưng người đàn ông trong câu chuyện dưới đây lại ra tay bạo hành con trai chỉ vì đứa nhỏ quấy khóc.

Straits Times đưa tin, ngày 25/11 vừa qua, một người đàn ông sinh sống tại Punggol (Singapore) phải hầu tòa với tội danh tấn công vợ và cố ý gây thương tích cho con. Danh tính của gia đình này hiện chưa được tiết lộ.

bao hanh con trai 1
Cha bạo hành con trai chỉ vì đứa trẻ quấy khóc - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời khai, khoảng 15 giờ chiều 2/9, người cha 25 tuổi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của cậu con trai mới sinh. Người mẹ cố gắng dỗ đứa trẻ nhưng đứa bé càng khóc to hơn. Bực tức, anh ta quát tháo vợ và dùng tay bịt miệng con, ấn đứa trẻ xuống giường. Hành vi tàn nhẫn của ông bố khiến đứa trẻ ngạt thở và nôn ra sữa.

Cô vợ ngay lập tức can ngăn và bị chồng đánh. Hai mẹ con phải chạy trốn sang nhà hàng xóm. Sau đó, người phụ nữ này báo cảnh sát tố cáo hành vi của chồng.

Tòa án cho biết đối tượng làm nghề dọn dẹp thuê. Cả gia đình đang sống trong một căn hộ ở Punggol (Singapore) với hai em vợ. 

Sau vụ việc, người phụ nữ đã đến Bệnh viện Đa khoa Sengkang kiểm tra trong tình trạng bị chấn thương nhẹ ở đầu. Em bé được điều trị tại bệnh viện cũng đã phục hồi.

Hiện bị cáo đang bị cách ly với vợ con. Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 13/1/2020. Hành vi của người đàn ông có thể bị kết án 2 năm tù và phạt 5.000 USD vì tội đánh vợ và bạo hành trẻ em.

Tìm thấy đồ vật lạ trong túi quần con trai, mẹ đơn thân nhận ra sai lầm suốt nhiều năm qua

Tìm thấy đồ vật lạ trong túi quần con trai, mẹ đơn thân nhận ra sai lầm suốt nhiều năm qua

Nhìn thấy vật thể lạ trong túi con, người mẹ đã nhận ra sai lầm khi giáo dục giới tính cho con.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em cha bạo hành con cha bạo hành con dã man

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 47 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích