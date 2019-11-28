Bị đánh thức vì tiếng quấy khóc, người cha bạo hành con trai khiến đứa bé suýt ngạt thở chết.

Trẻ con quấy khóc là chuyện hết sức bình thường. Những lúc này, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân khiến con khó chịu để khắc phục. Thế nhưng người đàn ông trong câu chuyện dưới đây lại ra tay bạo hành con trai chỉ vì đứa nhỏ quấy khóc.

Straits Times đưa tin, ngày 25/11 vừa qua, một người đàn ông sinh sống tại Punggol (Singapore) phải hầu tòa với tội danh tấn công vợ và cố ý gây thương tích cho con. Danh tính của gia đình này hiện chưa được tiết lộ.

Cha bạo hành con trai chỉ vì đứa trẻ quấy khóc - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời khai, khoảng 15 giờ chiều 2/9, người cha 25 tuổi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của cậu con trai mới sinh. Người mẹ cố gắng dỗ đứa trẻ nhưng đứa bé càng khóc to hơn. Bực tức, anh ta quát tháo vợ và dùng tay bịt miệng con, ấn đứa trẻ xuống giường. Hành vi tàn nhẫn của ông bố khiến đứa trẻ ngạt thở và nôn ra sữa.

Cô vợ ngay lập tức can ngăn và bị chồng đánh. Hai mẹ con phải chạy trốn sang nhà hàng xóm. Sau đó, người phụ nữ này báo cảnh sát tố cáo hành vi của chồng.

Tòa án cho biết đối tượng làm nghề dọn dẹp thuê. Cả gia đình đang sống trong một căn hộ ở Punggol (Singapore) với hai em vợ.

Sau vụ việc, người phụ nữ đã đến Bệnh viện Đa khoa Sengkang kiểm tra trong tình trạng bị chấn thương nhẹ ở đầu. Em bé được điều trị tại bệnh viện cũng đã phục hồi.

Hiện bị cáo đang bị cách ly với vợ con. Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 13/1/2020. Hành vi của người đàn ông có thể bị kết án 2 năm tù và phạt 5.000 USD vì tội đánh vợ và bạo hành trẻ em.

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