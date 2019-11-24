"Giáo dục con cái là một hành trình vô cùng khó khăn. Cha mẹ nên để ý từng biểu hiện nhỏ nhất của chúng để uốn nắn kịp thời. Nếu không sau này sẽ hối không kịp đấy", một dân mạng bình luận.

Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bức ảnh một người mẹ trẻ dẫn con cùng đi tàu điện ngầm. Em bé còn khá nhỏ nhưng người mẹ không ôm trong lòng mà để con ngồi trên ghế như người lớn. Đứa trẻ ngồi nép sát vào mẹ, hai tay nghiêm túc đặt trên đùi, môi mím chặt, ánh mắt vừa tò mò vừa có phần hoảng sợ.

Một số người xung quanh khen đứa nhỏ thật ngoan vì không chạy loạn hay làm ầm ĩ như những đứa trẻ khác. Người mẹ cũng tỏ ra khá tự hào về cậu con trai của mình.

Tuy nhiên, một số người lại cảm thấy tâm lý đứa bé có vấn đề, khuyên bà mẹ nên thay đổi cách dạy con. Họ cho rằng thằng bé đang nhát gan, sợ sệt quá mức. Sau này khi đi học, đứa bé rất dễ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, hoặc không biết cách nêu lên ý kiến cá nhân, sống khép kín, thu mình, khó hòa nhập với xã hội.

Hình ảnh gây xôn xao - Ảnh: Weibo

Hình ảnh gây xôn xao sau khi đăng tải lên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận từ các bậc phụ huynh khác.

"Sự rụt rè đó của trẻ, ở thời điểm hiện tại nhiều người sẽ cảm thấy nó rất ngoan, rất đáng khen. Tuy nhiên khi lớn lên sẽ nảy sinh nhiều vấn đề rất đáng lo. Ví dụ như đi học bị bắt nạt không dám phản kháng lại, thấy sai phạm không dám tố cáo, sống quá hướng nội và thu mình lại, khó hòa nhập với người khác".

"Nếu ai đã từng chăm trẻ sẽ hiểu trẻ em đôi khi khiến người lớn bất lực. Trẻ nhỏ cả về sinh lý và tâm lý đều chưa hoàn thiện, tất cả chỉ đang trong giai đoạn phát triển, sự hiểu biết của trẻ còn ít ỏi, thậm chí có những hành động, lời nói đến chính bản thân trẻ cũng không ý thức được hết, ví dụ như khóc lóc, làm nũng cha mẹ ở nơi công cộng. Nhiều người khi thấy trẻ nhỏ gây ồn ào ở nơi đông người sẽ trách cha mẹ chúng không biết dạy con. Nhưng thực chất câu nói 'trẻ con chưa biết gì' không phải là sự trốn tránh trách nhiệm, đơn giản chỉ là nói lên sự thật mà thôi".

"Giáo dục con cái là một hành trình vô cùng khó khăn. Cha mẹ nên để ý từng biểu hiện nhỏ nhất của chúng để uốn nắn kịp thời. Nếu không sau này sẽ hối không kịp đấy".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-ngoi-im-tren-tau-dien-ve-mat-so-hai-nhu-chu-chim-lac-me-nhan-ve-nhieu-y-kien-trai-chieu-344950.html