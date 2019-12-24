Bố dỗ con gái ngủ trưa, mẹ lén kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng cười chảy nước mắt

Câu chuyện bố trông con siêu hài đang được dân mạng chia sẻ và bình luận cực rôm rả.

Trong gia đình mẹ thường chăm con nhiều hơn bố vì phụ nữ được đánh giá là dịu dàng, cẩn thận hơn đàn ông. Tuy nhiên bố trông con cũng mang lại rất nhiều lợi ích như: giúp trẻ thông minh hơn vì bố thường bày trò nhiều hơn mẹ, gia đình gắn kết và hạnh phúc hơn, góp phần định hình phân biệt giới tính cho trẻ.

Mới đây cộng đồng mạng chuyền tay nhau câu chuyện bố trông con cực hài khiến người xem không thể nhịn cười.

Xiao Wang, sống tại Trung Quốc có một cô con gái 6 tuổi khá nghịch ngợm. Hôm đó Wang có chút việc bận nên nhờ chồng dỗ con gái ngủ trưa và được anh đồng ý ngay.

Tuy nhiên cô thấy không yên tâm nên cố hoàn thiện công việc thật nhanh để về nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng hiện ra trước mắt Wang là người đáng lẽ được dỗ đi ngủ thì đang thức, còn kẻ lãnh nhiệm vụ trông nom thì ngủ khò khò.

Được giao nhiệm vụ trông con nhưng ông bố lại ngủ khò khò - Ảnh: Sina

Cô bé 6 tuổi vẽ nguệch ngoạc lên người bố - Ảnh: Sina

Chưa dừng lại ở đó, cô bé 6 tuổi còn lấy bút màu vẽ đầy lên người bố những hình thù ngộ nghĩnh. Người bố thì vẫn say giấc nồng, không biết sau khi thức dậy nhìn thấy mình trong gương sẽ có cảm nghĩ gì đây.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được lượng tương tác cực khủng. "Con gái tôi thì thắt bím cho ba nó khi ảnh đang ngủ say"; "Con gái tôi cũng rất mê vẽ. Toàn bộ tường trong nhà đều được trang trí bởi tài năng 'vẽ hươu vẽ vượn' của nó"; "Có ai thấy con bé vẽ rất đẹp và sống động không"; "Đáng yêu quá đi mất"; "Mình cũng muốn sinh con gái"..., dân mạng bình luận.

Phát hiện bố lén ngắm gái đẹp trên tàu điện ngầm, con gái ra tay 'trừng trị' siêu bá đạo Hành động phũ phàng của con gái nhỏ khiến ông bố sợ toát mồ hôi, chấm dứt ngay hành động lén lút. Clip hài hước về cha và con gái đang được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-do-con-gai-ngu-trua-me-len-kiem-tra-thi-phat-hien-canh-tuong-cuoi-chay-nuoc-mat-347212.html