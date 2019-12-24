Bố dỗ con gái ngủ trưa, mẹ lén kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng cười chảy nước mắt

Thế giới 24/12/2019 15:22

Câu chuyện bố trông con siêu hài đang được dân mạng chia sẻ và bình luận cực rôm rả.

Trong gia đình mẹ thường chăm con nhiều hơn bố vì phụ nữ được đánh giá là dịu dàng, cẩn thận hơn đàn ông. Tuy nhiên bố trông con cũng mang lại rất nhiều lợi ích như: giúp trẻ thông minh hơn vì bố thường bày trò nhiều hơn mẹ, gia đình gắn kết và hạnh phúc hơn, góp phần định hình phân biệt giới tính cho trẻ.

Mới đây cộng đồng mạng chuyền tay nhau câu chuyện bố trông con cực hài khiến người xem không thể nhịn cười.

Xiao Wang, sống tại Trung Quốc có một cô con gái 6 tuổi khá nghịch ngợm. Hôm đó Wang có chút việc bận nên nhờ chồng dỗ con gái ngủ trưa và được anh đồng ý ngay.

Tuy nhiên cô thấy không yên tâm nên cố hoàn thiện công việc thật nhanh để về nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng hiện ra trước mắt Wang là người đáng lẽ được dỗ đi ngủ thì đang thức, còn kẻ lãnh nhiệm vụ trông nom thì ngủ khò khò.

bo trong con 1
Được giao nhiệm vụ trông con nhưng ông bố lại ngủ khò khò - Ảnh: Sina

bo trong con 2

bo trong con 3
Cô bé 6 tuổi vẽ nguệch ngoạc lên người bố - Ảnh: Sina

Chưa dừng lại ở đó, cô bé 6 tuổi còn lấy bút màu vẽ đầy lên người bố những hình thù ngộ nghĩnh. Người bố thì vẫn say giấc nồng, không biết sau khi thức dậy nhìn thấy mình trong gương sẽ có cảm nghĩ gì đây.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được lượng tương tác cực khủng. "Con gái tôi thì thắt bím cho ba nó khi ảnh đang ngủ say"; "Con gái tôi cũng rất mê vẽ. Toàn bộ tường trong nhà đều được trang trí bởi tài năng 'vẽ hươu vẽ vượn' của nó"; "Có ai thấy con bé vẽ rất đẹp và sống động không"; "Đáng yêu quá đi mất"; "Mình cũng muốn sinh con gái"..., dân mạng bình luận.

Phát hiện bố lén ngắm gái đẹp trên tàu điện ngầm, con gái ra tay 'trừng trị' siêu bá đạo

Phát hiện bố lén ngắm gái đẹp trên tàu điện ngầm, con gái ra tay 'trừng trị' siêu bá đạo

Hành động phũ phàng của con gái nhỏ khiến ông bố sợ toát mồ hôi, chấm dứt ngay hành động lén lút. Clip hài hước về cha và con gái đang được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hài hước hình ảnh gây bão mạng Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích