Phát hiện bố lén ngắm gái đẹp trên tàu điện ngầm, con gái ra tay 'trừng trị' siêu bá đạo

Hành động phũ phàng của con gái nhỏ khiến ông bố sợ toát mồ hôi, chấm dứt ngay hành động lén lút. Clip hài hước về cha và con gái đang được dân mạng chia sẻ và bình luận rôm rả.

Tạp chí tâm lý học Behavioral Neuroscience của Mỹ đã công bố một nghiên cứu dựa trên 30 cặp cha và con gái, 22 cặp cha và con trai. Khi con gái đưa ra yêu cầu, tỷ lệ đáp ứng của cha cao hơn so với tỷ lệ đáp ứng của cha và con trai. Thêm vào đó, về mặt giao tiếp, cha quan tâm đến cảm xúc của con gái nhiều hơn, để ý lựa chọn từ ngữ và dùng nhiều ngôn ngữ cơ thể hơn so với con trai. Như vậy, có thể kết luận rằng sự yêu mến, gắn bó của cha với con gái nhiều hơn với con trai là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Mới đây, trang Sina đăng tải clip hài hước của cha và con gái trên tàu điện ngầm thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Bé gái liếc nhìn khi phát hiện bố ngắm gái xinh - Ảnh: Sina Cụ thể, nhân một ngày đẹp trời, cha đưa con gái ra ngoài chơi. Khi trở về, cả hai ngồi tàu điện ngầm và một tình huống hài hước đã xảy ra.

Bên cạnh ông bố là một cô gái xinh đẹp sở hữu làn da trắng mịn, dáng người thanh tú đang chăm chú xem điện thoại. Có lẽ bản năng yêu cái đẹp bị đánh thức nên ông bố cứ ngắm cô gái mãi không thôi. Cảnh cáo lần 1 nhẹ nhàng thế này thôi - Ảnh: Sina Lúc này, người đẹp mặc váy đen phát hiện có người nhìn mình nên mỉm cười lịch sự. Ông bố bị giật mình, lập tức ngồi thẳng người, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô con gái nhỏ thấy hành động bất thường của cha liền đá chân, lay vai để "cảnh cáo". Một lúc sau, ông bố lại lén nhìn người đẹp bên cạnh. Không nhịn được nữa, bé gái giơ tay tát bốp vào mặt bố. Có lẽ đã nhận thức được hậu quả nghiêm trọng, ông bố rút trong túi ra một cây kẹo mút để dỗ dành cô con gái bá đạo. Nhưng lần 2 thì không như thế đâu nhé - Ảnh: Sina Clip gây bão mạng và nhận về vô số bình luận hài hước từ dân mạng: "Ngắm gái trước mặt con và cái kết"; "Khổ thân quá, sợ vợ chưa đủ giờ còn sợ cả con"; "Chắc mẹ dặn đây mà"; "Lần sau muốn ngắm gái xinh thì đi một mình anh nhé";...

Bị bố cấm xem tivi, bé gái 3 tuổi nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến dân mạng cười ngất Biết trẻ con xem tivi nhiều sẽ rất có hại, ông bố chỉ cho con gái xem khoảng 15 phút/ngày. Thế nhưng cô bé đã nghĩ ra chiêu lách luật siêu bá đạo khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-bo-len-ngam-gai-dep-tren-tau-dien-ngam-con-gai-ra-tay-trung-tri-sieu-ba-dao-347180.html